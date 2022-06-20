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要求傳裸照還恐嚇在運動會上廣播　惡男性侵幼女遭重判10年半

▲▼少年,青少年,男學生,暴力,霸凌,性侵。（圖／CFP）

▲高雄鄭姓男子性侵幼女遭重判。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄭姓男子在網路上認識未滿12歲的少女小花（化名），聊天中得知小花曾和學長偷嚐禁果，鄭男竟以此為要脅，三度要求小花傳裸照給他，去年2月間小花參加運動會時，鄭男竟跑到會場，要脅小花見面，否則就去大會廣播把小花的事說出來，小花不得已到廁所和鄭男相見，竟被鄭男硬上，小花事後向堂妹吐露心事，事情才曝光，鄭男被依妨害性自主罪起訴，橋頭地院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例和對對未滿14歲女子強制性交罪，重判鄭男10年6月。

判決指出，鄭男是去年1月間透過網路交友軟體認識小花，在IG上聊天時，得知未滿12歲的小花竟然曾經和學長發生過性關係，鄭男就以此為要脅，3度傳訊「哪天我就去跟妳家人說妳跟學長做過的事情」、「看來是在等我去妳家找妳家人」、「妳乖乖讓我看，我就不說阿」，要求小花傳裸照給他看，小花怕事情曝光，只好乖乖照辦。

同年2月底，鄭男得知小花參加某場運動會，竟跑到會場，再度傳訊給小花「妳在哪裡」、「妳現在人在哪裡」、「還是妳要去我車上」、「那我們怎麼壞壞」，要求見面性交，小花不肯，鄭男就恐嚇說「你不來找我，我要請大會報告你的名字」，小花迫於無奈，只好和鄭男在廁所見面，鄭男竟趁機性侵得逞。

小花事後心神不寧，把被性侵的事告訴堂妹，並在母親等親友的陪同下報警抓到鄭男。

法院審理時，鄭男的辯護人主張，鄭男沒有使用暴力手段，也沒有把裸照外流，且坦承犯行，希望爭取減刑，但法官認為，鄭男已經30歲、結婚9年並自行開業，並非年少輕狂的年紀，難認是一時失慮或有何特殊或顯堪憫恕之處，且鄭男趁小花年幼智慮未深，脅迫她拍裸照還性侵，手段確屬惡劣，惡性非輕，無減刑之餘地，因此重判鄭男徒刑10年6個月，全案可上訴。

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