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10元硬幣決定參戰命運！BBC專訪「抗俄台灣英雄」：要為人生留紀念

▲▼烏克蘭軍隊在盧甘斯克地區朝俄軍發射BM-21火箭炮。（圖／路透）

▲烏克蘭前線目前有2、30名台灣志願軍正在英勇抗俄。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭國際僱傭軍團的台灣成員李成零，最近在台灣的軍事迷網站及臉書軍事社群被曝光後，瞬間成為網路焦點。BBC記者最近採訪到李成零本人，與他暢聊他在烏俄戰爭中的所見所聞。李成零在採訪中表示，他的抗俄之旅是在丟完一枚10元硬幣後開啟的，而他參戰的目的，只是單純想為自己的人生留下紀念。

據BBC報導，身材中等、戴著一副眼鏡的李成零，與人們心中典型的軍人形象不同；他性格拘謹、話很少，卻不是完全沒有經驗的軍事菜鳥。對軍事著迷的李成零，在10年前就曾加入法國外籍兵團，結識了來自世界各國的志願兵，受過一陣子的軍事訓練。回到台灣後，他先是在某航空公司從事飛機噴漆的工作，並在2020年成為Uber外送員。

在烏俄戰爭爆發後，李成零心中的戰鬥魂再次燃起，雖然當時世界各國的政府，包括台灣，並不鼓勵人民到烏克蘭參戰，不過他卻以一枚10元硬幣作賭，最後決定飛越8000公里，來到烽火連天的烏克蘭前線，成為2、30名台灣志願軍的其中一員。由於李成零具有軍事訓練背景，因此他一抵達烏克蘭，就立刻就被派到前線對抗俄軍。

被分發到郊外荒無人煙之地的李成零，在戰場上必須和戰友時刻持槍戒備，以防止俄軍突襲。他回憶，有一次當他戴著夜視鏡四處偵查時，突然看到一台無人機劃過上空，隨後一枚飛彈掉落在咫尺之地，劇烈的火光和巨響也隨即在深夜裡炸開。那一刻，李成零才首次感覺到死神就在腳邊徘徊，心中害怕不已。

儘管戰場上危機四伏，不過李成零也有一些有趣的回憶。有一次，李成零與同袍們跟著炮兵一起行動，試圖想要奪回被俄羅斯佔領的村莊時，某個走在隊伍後方的同袍一個不小心，居然就掉了隊，還在迷路後不小心跑到俄軍領地，還好這名同袍5分鐘後就幸運地逃了出來，成為他們日後閒暇時的談資。

李成零在前線的生活當然不是一帆風順的，他告訴BBC記者，他在烏克蘭最不適應的，就是複雜的軍團內部政治，以及白人軍官的差別待遇。他舉例，不少歐美同袍會把自拍或戰果影像分享至抖音等社交媒體，不過當他詢問白人長官自己能否做同樣的事時，對方卻因為害怕他洩漏軍事機密，強烈拒絕他將影像分享到網上的要求。

他苦笑著表示，被白人軍官拒絕的原因，可能與他是黃種人有關，也有可能是因為他的護照上寫著「中華民國」，「我能理解他們，所以我會在私底下和關係較好的伙伴開玩笑說，原來這就是白人至上的感覺啊！不過這也讓我在團裏的名氣更高，伙伴們覺得我很有趣、人很好，所以他們會主動詢問我是否需要協助，有零食還會先跟我分享」。

李成零的事蹟傳開後，網友評價非常兩極。有人希望他能回國協助國軍訓練，也有人批評，到語言難以溝通的戰場很難真的幫得上忙，反而會成為親友們的負擔。不過李成零對這些言論毫不在意。他表示，現在突然多了許多人憂心他的安危，但在台灣的時候，卻根本沒人關心過他的生活，「對這些人而言，我好像上個戰場就成了另一個人」。

他告訴BBC，自己加入烏俄戰爭並不是為了代表台灣人，或是想實現榮耀民主或自由等志向，而是為了能在自己的人生中留下紀念。當記者詢問李成零，若台灣面臨侵略，他是否也願意披甲上陣時，李成零笑答，「我覺得這要看美國和台灣政府如何回應。但如果真的要打仗，我可能會先去超商買吃跟喝的。我當然也願意防衛台灣，可是要看薪資多少，我是很實際的人。」

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