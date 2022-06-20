烏東「2關鍵城市」快淪陷！補給線恐中斷　俄軍戰線全面進逼

▲位於盧甘斯克省的利西昌斯克（Lysychansk）遭俄軍猛烈炮火攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方透露，俄羅斯軍隊19日對烏克蘭東部兩座具有「重要戰略意義」的城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）發起攻擊，烏軍防禦艱難，目前正派更多部隊到東部前線，依照目前俄軍的攻勢，烏軍前往這兩座城市的補給線很有可能被打斷。

根據《紐約時報》報導，烏克蘭軍隊正迅速向北頓內茨克附近小鎮托什基夫卡（Toshkivka）增援，一名烏克蘭官員表示，若俄羅斯在此地的攻勢取得成功，就會凸顯出烏克蘭對盧甘斯克省（Luhansk）尚未被俄軍攻陷的兩座城市北頓內茨克和利西昌斯克，在防禦上非常吃力。

▲外國志願軍前往北頓內茨克（Sievierodonetsk）支援。（圖／路透）



《紐約時報》指出，若烏克蘭軍隊無法加強托什基夫卡前線的防禦，這意味著俄羅斯將從烏東的南部收緊戰線，減少烏克蘭軍隊的活動區域，這也代表著俄軍能威脅到烏軍僅存的補給線。如果俄羅斯軍隊成功拿下北頓內茨克、利西昌斯克，就可能讓數千名烏克蘭軍人陷入困境，也能讓俄軍取得軍事勝利，朝俄羅斯總統普丁對取得東部頓巴斯地區的野心更加靠近。

烏克蘭主力坦克和幾套格勒式火箭（Grad）系統19日下午向托什基夫卡前進，經過數週的巷戰和炮擊，俄羅斯軍隊已經包圍了北頓內茨克、利西昌斯克，烏軍只能不斷向後退，目前僅控制北頓內茨克的一小部分地區。據了解，烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Haidai）表示，俄軍已控制北頓內茨克約80%市區且摧毀所有3座聯外橋梁，還砲擊了一座化工廠，當時有數百位平民在裡面避難。