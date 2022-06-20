侵烏克蘭非智舉　俄寡頭：普丁已走上一條「導致滅亡」的道路

▲俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭，戰事綿延至今已接近120天。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

流亡海外的俄羅斯寡頭霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）在英國《金融時報》專訪中提到，他認為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在下令入侵烏克蘭後，已經走上了一條「將導致他滅亡的道路」。不過，他也表示，烏克蘭能否取勝完全取決於西方的長久支持。

▲俄羅斯前首富霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）認為，入侵烏克蘭將是導致普丁政權走向垮台的一步。（圖／路透）

綜合「Insider」等外媒報導，霍多爾科夫斯基曾是俄羅斯首富，1990年代透過外匯交易發家致富後，曾經營俄國最大的尤科斯石油公司（Yukos），2001年成立倡導俄國公民社會繁榮的「開放俄羅斯基金會」（Open Russia），並轉型為慈善家，還公開在電視上批評政界與普丁的腐敗，2003年因逃稅、詐欺罪名入獄10年，2014年出獄，2015年起長居英國。

霍多爾科夫斯基接受《金融時報》訪問時表示，若不是俄烏戰爭傷亡太大，他會說他很樂見俄國的入侵，因為此舉導致「普丁已經走上一條通往滅亡的道路」。他認為，普丁最終肯定會輸掉，就算他現在在烏克蘭取勝，之後也會因為「國內的問題」轉而向北約（NATO）挑起戰爭，「而他最後會打敗仗。」

▲俄國流亡寡頭表示，普丁若在烏克蘭取勝，下一次將對北約成員國領土發起戰爭。（圖／路透）

霍多爾科夫斯基說，如果普丁實現了奪取頓巴斯地區的目標，與西方的衝突將嚴重升級，「如果我們不設法解決烏克蘭的這場災禍，我們將不得不在其他領土上面對它。」但他補充，烏克蘭在這場戰爭的勝利完全取決於西方。他3月份就曾說，只要西方繼續支持烏克蘭，普丁就必然會失敗。

霍多爾科夫斯基並不同意美前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）所提的，烏克蘭應放棄部分領土，以便與俄國達成和平協議的觀點，「當你站在疲弱的立場時，是無法與一個流氓達成共識一致的。他（季辛吉）沒有意識到，對普丁而言，戰爭只是他提高民調支持率的一種普通方式。迄今他已發動4次戰爭。」

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）近日對德國《週日圖片報》（Bild am Sonntag）表示，西方應該為繼續支持烏克蘭做好準備，「這可能需花費數年時間。我們絕不能放鬆對烏克蘭的支持，儘管成本昂貴，不僅是因為軍事援助，還有能源與食品價格的上漲。」

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