北頓內茨克外圍城鎮淪陷！　澤倫斯基警告：俄羅斯本周將升級攻勢

▲ 澤倫斯基認為，俄國本周將加劇敵對行為。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟各國領袖考慮是否支持烏克蘭加入歐盟之際，俄羅斯正加緊奪取烏東控制權，對北頓內茨克的進攻略有進展，19日拿下外圍城鎮梅季奧爾基涅（Metyolkine），聲稱有許多烏兵投降。烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄軍攻勢本周仍會升級。

根據《路透社》，澤倫斯基19日晚間發表談話指出，「我們顯然應該預料到俄國敵對行為本周會加劇。我們有準備，已經準備好了。」

俄國2月底侵烏的4天後，烏克蘭申請加入歐盟。歐洲聯盟執行委員會17日提案建議烏克蘭成為歐盟候選國，歐盟27個成員國領導人將在23日及24日的峰會上討論此問題。儘管部分成員國仍有疑慮，但他們預料將通過申請。

歐盟接納烏克蘭將阻撓俄國總統普丁下令侵烏的其中一項目標，也就是將烏國排除在西方勢力範圍以外。普丁17日聲稱，不反對烏克蘭加入歐盟。但克里姆林宮發言人表示，俄國密切關注烏國申請案，尤其是在歐盟成員國加強防務合作的情況下。

▲ 北頓內茨克一座運動場館遭受戰火摧殘。（圖／路透）

俄軍正試圖完全控制頓巴斯東部地區，主要目標為工業城市北頓內茨克，19日宣稱佔領該市東部郊區的梅季奧爾基涅（Metyolkine）。根據《塔斯社》報導，此地有許多烏克蘭戰士投降。

烏軍證實，俄軍在該地區取得「部分勝利」。盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）也表示，俄軍對北頓內茨克以南35公里的托什基夫卡（Toshkivka）的攻勢取得一定成功。

蓋戴說明，戰前約10萬人居住的北頓內茨克經過激烈交戰，主要地區被俄國控制，但不是全部，而在利西昌斯克（Lysychansk），建築和私人住宅被砲擊摧毀，「人們在街上和防空洞中死去」，19日已疏散19人，正設法運送人道主義援助，並盡可能疏散民眾。

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