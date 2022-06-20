陸專家：俄羅斯放行「中吉烏鐵路」　是因遭制裁急需解決物流問題

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事持續，中俄關係的未來也備受關注，大陸中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所俄羅斯經濟研究室主任徐坡嶺表示，俄羅斯過去不讓修「中吉歐鐵路」，但現在被制裁，物流成了大問題，只好放行這段鐵路，「這裡面的核心還是中俄關係，中俄之間有政治互信，在經濟上的合作能實現互利共贏。」

徐坡嶺提到，俄烏衝突之前，西方對俄制裁有2000多項，現在是總共1萬多項，應該說這100多天來，俄羅斯頂住了這些制裁，「通膨降下來了，外貿盈餘、外匯儲備、盧布匯率、財政收入也都沒有問題。目前來看，俄羅斯經濟的整體表現是沒問題的。」

但長期來看，徐坡嶺認為俄羅斯還是有不少麻煩要面對，其中物流問題是最大的，「黑海的港口由於俄烏衝突無法進出口貨物，俄羅斯的船從波羅的海沿岸的港口出去，歐洲不讓停靠，進口到俄羅斯的貨物，歐洲的貨運公司不給運送。」

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徐坡嶺進一步解釋，現在俄羅斯只有聖彼得堡和加里寧格勒的港口可以幫助運貨，「所以，俄羅斯才准備加強向東、向南，包括北極地區的基礎設施建設，解決物流問題。」

徐坡嶺說，烏衝突之後，普京在3到5月份期間主持的14次經濟會議，其中有一條就是物流向東、向南、向北冰洋佈局，「中吉烏鐵路」是向南的佈局，在這個背景下俄方放行了。

徐坡嶺還說，以前俄羅斯不讓修中吉烏鐵路的原因是，俄羅斯要搞歐亞經濟走廊，就必須得搭上中國的中歐班列，要是在這修很多路的話，就把俄羅斯遠東的鐵路給替代閒置了，所以一直不鬆口，「現在俄羅斯被制裁，物流成了大問題，因此普京放行了這段鐵路。」

徐坡嶺強調，這裡面的核心還是中俄關係，中俄之間有政治互信，在經濟上的合作能實現互利共贏。

▼俄烏戰事已持續多月。



不少人認為俄羅斯持續與歐美交惡，未來在經濟上將會「押注」中國。對此，徐坡嶺表示，俄羅斯一定會擴大和中國的經貿合作，但是說「押注」中國是有點誇大了，因為俄羅斯從來不會把自己的安全和發展寄託在別國身上。

徐坡嶺指出，普丁在聖彼德堡國際經濟論壇（SPIEF）的演講中提出了俄羅斯經濟發展的六項主要原則，即保持開放、支持創業自由、負責任和平衡的宏觀經濟政策、社會公正、基礎設施超前發展以及實現真正的技術主權，「其中一個非常核心的點就是創新的自主性。」

徐坡嶺提到，俄羅斯希望在這10年裡面建立起來自主安全的經濟體系，這一體系絕不是簡單的進口替代，而是希望創造出自己有競爭力的技術、商品和服務，成為新的全球標準。

徐坡嶺認為，在對外經濟合作時，俄羅斯當然會首先選擇和友好國家合作，中國「一馬當先」，中俄之間有很好的政治互信，但除此之外，普丁提到的合作夥伴還有土耳其、印度。

徐坡嶺說，至於當下和未來的中俄務實合作，非常重要的一點是，戰略互助意義大於經濟意義，但是，不能因此來否定中俄經濟合作的價值，因為俄羅斯的市場還是挺大的，「俄羅斯有1.47億人，受教育水平很高，50%以上都是大學畢業。俄羅斯也有足夠的科技潛力，有一套獨立的技術標準和技術體系，中國企業現在去投資還是有很多機會的。」

徐坡嶺還說，俄羅斯和歐洲的貿易占總體貿易比重的38至40%，俄羅斯希望把這部分貿易轉到亞洲來，主要是轉到中國來，目前，俄羅斯對華貿易占其對外貿易總額的18%，俄羅斯希望提高到25至27%，這個量還是很大的，目前看有點難度。

徐坡嶺強調，中俄今後在投資合作、產業鏈供應鏈合作、技術合作上都是有很大發展前景的，糧食安全合作、能源安全合作可能還會加強，「這些都是雙邊領域的，實際上，中俄今後的合作更具戰略意義的是多邊合作，就是在金磚國家、上合組織、歐亞經濟聯盟、RCEP等平台上的合作。在這些平台上合作可以建立起獨立於西方七國集團的區域經濟治理體系，這個治理體系又包含了規則制定、獨立金融結算等。」