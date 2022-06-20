香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

▲哈根達斯香草冰驗出農藥急下架。（示意圖／ETtoday）

記者蕭筠／台北報導

消費者注意！美國知名冰淇淋品牌「Häagen-Dazs（哈根達斯）」今（20）日發出最新聲明，表示近期進口台灣之香草品脫冰淇淋與香草桶裝冰淇淋，於輸入查驗時檢出含有極微量殘留農藥，第一時間已將2批有疑慮之產品封倉並停止出貨，並預防性下架有疑慮相關批號香草冰，即日起則開放消費者退貨及退款。

哈根達斯表示此次進口台灣的香草品脫冰淇淋（有效日期：20230413）與香草桶裝冰淇淋（有效日期：20221026），在輸入查驗時檢出含有極微量殘留農藥ethylene oxide，為保障消費者權益並對食品安全盡到把關責任，第一時間已緊急將2批有疑慮產品進行封倉並停止出貨，且預防性自主下架有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品。

即日起則開放香草冰淇淋免費退貨及退款，凡於實體通路、電商通路或7-11購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品者，皆可持2022年4月26日之後購買證明（含紙本發票／電子發票／雲端載具），至原購買通路依照各通路退款（實體、線上申請）辦法即可辦理，退款期限至2022年8月31日止。

業者也強調，香草淇淋冰驗出農藥一事已於第一時間通報全球總部，經總部確認回覆指出，全球各地哈根達斯流通販售之產品皆未獲得任何相關通報，「並且全球原料供應商皆遵守歐盟與進口國相關國際法規規範，哈根達斯產品中並無使用環氧乙烷，因此對於此次抽驗的結果，我們與全球總部正積極謹慎的釐清各環節，並積極配合台灣主管機關執行相關查驗作業，共同守護消費者權益。」