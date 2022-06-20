　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

▲▼於《ETtoday星光雲》FB的「ETtoday 10年大挑戰」活動貼文下，留言po出你的10年對比大挑戰照片，就有機會抽哈根達斯！(圖／ETtoday)

▲哈根達斯香草冰驗出農藥急下架。（示意圖／ETtoday）

記者蕭筠／台北報導

消費者注意！美國知名冰淇淋品牌「Häagen-Dazs（哈根達斯）」今（20）日發出最新聲明，表示近期進口台灣之香草品脫冰淇淋與香草桶裝冰淇淋，於輸入查驗時檢出含有極微量殘留農藥，第一時間已將2批有疑慮之產品封倉並停止出貨，並預防性下架有疑慮相關批號香草冰，即日起則開放消費者退貨及退款。

哈根達斯表示此次進口台灣的香草品脫冰淇淋（有效日期：20230413）與香草桶裝冰淇淋（有效日期：20221026），在輸入查驗時檢出含有極微量殘留農藥ethylene oxide，為保障消費者權益並對食品安全盡到把關責任，第一時間已緊急將2批有疑慮產品進行封倉並停止出貨，且預防性自主下架有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品。

即日起則開放香草冰淇淋免費退貨及退款，凡於實體通路、電商通路或7-11購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品者，皆可持2022年4月26日之後購買證明（含紙本發票／電子發票／雲端載具），至原購買通路依照各通路退款（實體、線上申請）辦法即可辦理，退款期限至2022年8月31日止。

業者也強調，香草淇淋冰驗出農藥一事已於第一時間通報全球總部，經總部確認回覆指出，全球各地哈根達斯流通販售之產品皆未獲得任何相關通報，「並且全球原料供應商皆遵守歐盟與進口國相關國際法規規範，哈根達斯產品中並無使用環氧乙烷，因此對於此次抽驗的結果，我們與全球總部正積極謹慎的釐清各環節，並積極配合台灣主管機關執行相關查驗作業，共同守護消費者權益。」

►型男養成術快學！領帶、袖扣超便宜

ET快訊
趙麗穎、馮紹峰爆復合！　進出私人會所
台61死亡車禍！聯結車內車道故障　他閃不掉撞上腦漿四溢慘死
BA.5是病毒霸主！以色列所有變種被消滅　專家：不會再有致死
哈根達斯冰淇淋驗出殘留農藥　緊急下架「開放退貨、退款」
隔離Day8「快篩還是陽」？有殘存病毒　1件事不能做
幾歲能領老年年金？可提前領嗎　請領QA一次看
爆乳「雅婷」辣翻3千點數約砲　男一動作澆熄慾火

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

迎疫後商機！凱撒飯店與東森購物聯手　住宿、用餐有優惠

只有1天！超商「4大咖啡優惠」明天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

海量起司太罪惡！超商搶吃最新「迷你起司披薩、辣炒年糕」

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人？

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

謝忻《炎上》自嘲是「愛偷吃的人」　白雲酸陳致遠「1球100萬」：習慣放水！

香草冰淇淋驗出殘留農藥！哈根達斯急下架：即起開放退貨、退款

迎疫後商機！凱撒飯店與東森購物聯手　住宿、用餐有優惠

只有1天！超商「4大咖啡優惠」明天開搶　爽喝27元美式、31元拿鐵

海量起司太罪惡！超商搶吃最新「迷你起司披薩、辣炒年糕」

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人？

熱氣球迷看過來！台東縣公布近30顆國內外造型球追球日誌

陸央行：6月上半月上海現金投放總量達去年同期4倍

育苗換金！一暝大一吋　台東關山長者自力賺福利金

食藥署被朝野罵翻　焦糖揪2關鍵：我真的一臉問號！

大專3x3熱鬥嗨翻臺中　文化衛冕后座醒吾驚奇奪冠

美女主持「罹絕症出血22天」搶救無效病逝！　哥1歲亡、姊弟同年全去世

亡父托夢「為什麼在我身上開洞」！　吳宗憲曝爸躁鬱症病程：只有我順著他

嚇呆了！校園圍牆、地面都是血...警沿血跡找到醉男急送醫

穿山甲「爪背著地」行走病了嗎？　動物園曝真相：別讓善心變綁架

台股重挫273點收在15367！再創波段低點　貨櫃三雄跌逾6%

消費熱門新聞

歌手郭婷筠狠甩30公斤變身回來了

香草冰驗出農藥！哈根達斯急下架開放退貨

孝親舉動婆媽圈瘋傳搶認乾女兒

肯德基快閃64折！蛋撻炸雞一次吃

美式27元喝！超商4大咖啡優惠明天開搶

亞太首創超商購卡10分鐘開通

超商搶吃最新迷你起司披薩、辣炒年糕

江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人?

陶晶瑩、李李仁　璀璨中找到愛情真諦

防疫期間維他命怎麼吃？　4大類營養素補對才有效

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

超商「特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

618小確幸！超商7大咖啡飲品優惠來了

凱撒飯店與東森購物聯手　住宿、用餐有優惠

更多熱門

相關新聞

嘉義縣苦竹寺前1男死亡　初步排除他殺

嘉義縣苦竹寺前1男死亡　初步排除他殺

嘉義縣水上鄉苦竹寺前的涼亭驚見男屍！今日（19）上午廟方人員前往涼亭，見一名男子呈仰躺姿，久久沒有動靜，靠近查看發現男子手臂已發黑，急忙通報警消到場，警方初步除他殺嫌疑，詳細死因仍有待釐清。

「手拿1杯潮炸」它與50嵐平起平坐　96家店倒光

「手拿1杯潮炸」它與50嵐平起平坐　96家店倒光

超商「大杯拿鐵免費升級」剩4天

超商「大杯拿鐵免費升級」剩4天

超商限定！77折爽吃哈根達斯3款新品

超商限定！77折爽吃哈根達斯3款新品

超商冰品界霸主是誰！鄉民激推2強對決

超商冰品界霸主是誰！鄉民激推2強對決

關鍵字：

哈根達斯農藥下架

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

前警廣知名金鐘獎主持人阿國再染毒！

強震狂搖！鯉魚潭7秒即時畫面曝　網暈爆

藍正龍夜市放風4小時　撐傘護花送女生回家

高嘉瑜陽台10年未整理！　照片曝光網嚇壞

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面