恩恩案新北市府錄音檔　周玉蔻曝「全部拿到了」

▲周玉蔻取得錄音檔。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

記者皮心瑀／新北報導

中和2歲男童恩恩染疫病逝後，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，但新北市府礙於法規無法提供橫向聯繫的錄音，可提供的部分則僅能聆聽無法取回。不過，近日資深媒體人周玉蔻於節目曝光消防局聯絡醫院的音檔，引發討論，如今更表示自己已經拿到該案全部的相關音訊。

2歲男童恩恩4月染疫病逝，恩恩爸爸質疑當時政府連絡過程有瑕疵，因此錯過了黃金救治時間，希望能得到錄音檔，其中橫向聯絡的部分，因恩恩爸爸並非通話當事人，新北市府礙於政府資訊公開法第18條無法調閱、聆聽。

然而，資深媒體人周玉蔻17日卻取得4月14日下午6時24分的錄音檔，並於節目上公開，當中消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲、5歲小孩都確診，但中和衛生所和衛生局都聯絡不上，是否可以先幫他們。雙和醫院回答，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。

錄音檔外流後，流出音檔的消防局人員出面自首，強調當時是高中同學卓冠廷主動與他連絡討論恩恩案狀況，自己思慮不周就從系統下載這個案子的資料，包含錄音檔提供給他，和他說明消防局的流程，為的是強調消防局處理上沒有疏失，「沒想到後來政論節目上有播放了上述的錄音檔，事實上我從來沒有同意讓他播放或使用」。

卓冠廷目前正為了2022九合一大選準備，將代表民進黨參新北市第八選區市議員。對於消防局人員的說法，卓冠廷回應，不只一名吹哨者有提供資料給他，但其中錄音的部分因基於保護消息來源的立場並未提供給媒體，「面對新北市政府的追殺，冠廷一定會捍衛吹哨者的權益到底」。而今，周玉蔻再透露自己已取得該案全部的錄音檔，讓整起案件備受關注。