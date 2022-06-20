傘兵帶紅髮正妹進軍營「多P連結」　士兵圍觀致敬！悲慘下場曝光

▲英國陸軍傘兵團原本預計前往科索沃參加北約夏季訓練，卻因性愛影片外流而遭上級從名單移除。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

隸屬英國陸軍第16空中突擊旅級戰鬥隊的傘兵團第3營，不久前在軍營內拍攝的多P性愛影片在網路外流，士兵們與紅髮婦女進行「多人運動」，點燃高階將領的怒火，原本該支部隊預計今年夏季將被派往科索沃參加北約（NATO）戰略反應部隊訓練，最後卻被新任英國陸軍參謀長桑德斯（Patrick Sanders）從計畫中移除。

根據《泰晤士報》、《每日郵報》，今年6月初，英國陸軍第16空中突擊旅級戰鬥隊的多人狂歡性愛影片在網路上曝光，影片中顯示一名來自營區外的紅髮婦女被偷偷帶往位於英格蘭東部科爾切斯特（Colchester）的梅維爾軍營（Merville barracks），士兵們在營區內多個地點赤裸身體，與該名女子「辦事」，不僅有數十名士兵圍觀，甚至還有人向歡愉中的同袍敬禮。

雖然是出於雙方自願的歡愛現場，卻觸怒英國軍方高層，皇家軍事警察（憲兵隊）調查後，發現該名婦女過去5個月潛入軍營高達13次。儘管軍事警察在結論中定調，確定雙方沒有任何犯罪行為，不過卻還是觸怒桑德斯的怒火，決定將該部隊從今年夏季科索沃北約軍事訓練的名單中移除。

桑德斯認為，雖然最後軍事警察確認該行為並不屬於犯罪，不過這起事件恐有「詆毀婦女」的嫌疑，嚴重違反軍隊的基本價值觀。他在信中表示，「我向軍隊傳達的訊息很明確，我們必須對自己提出最高標準，這種行為是無法被接受的，嚴重損害軍隊聲譽。」

桑德斯表示，他不會冒著英國軍隊的聲譽風險，在此時此刻將傘兵團第3營佈署在北約軍演任務。

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