烏克蘭去俄羅斯化！　國會壓倒性通過2法案禁俄書籍、音樂

▲烏克蘭人近年受到俄國威脅和入侵，自我認同更加凝聚。（圖／翻攝推特「@OstapYarysh」）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭國會19日投票通過2項法案，針對俄羅斯書籍和音樂採取更嚴格的限制，基輔當局正在尋求打破更多至今仍連結烏、俄2國的文化。此前俄羅斯總統普丁表示對烏發動「特別軍事行動」，是在奪回原本就屬於俄羅斯的土地。

路透社報導，烏克蘭國會通過的其中一項法案，禁止俄羅斯公民在烏克蘭境內印刷書籍，除非他們放棄俄國國籍並加入烏克蘭國籍。這項禁令適用對象，是自1991年蘇聯倒台後選擇俄羅斯國籍的人。

該項法案同時禁止進口在俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭被占領地區印刷出版的書籍，若要從其他國家進口俄羅斯書籍，則需要獲得「特別許可」。

另一項法案則是禁止播放自1991年後俄羅斯公民在媒體或公開管道彈奏的音樂，同時在電視、廣播上增加烏克蘭語以及音樂內容的占比。

2項法案都需經由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署後生效，他也沒有任何反對的跡象。法案受到國會廣泛的支持，包括那些傳統上被視為親俄羅斯的議員也都贊同。

烏克蘭文化部長特卡琴科（Oleksandr Tkachenko）表示，他很開心地歡迎新的禁令通過，「法案是設計來保護烏克蘭作者能和更廣大的潛在觀眾，分享具有品質的內容，也是在俄國入侵後於實體層面不接受任何俄國創作的產品。」

經過莫斯科數百年來的宰制，這2項法案是烏克蘭做出「去除俄羅斯影響」的新具體措施，烏克蘭表示這個過程與其說「去共產化」，現在更被常稱為「去俄羅斯化」。俄國政策過去幾個世紀以來不斷致力於抹去烏克蘭人的自我認同，烏克蘭的最新舉措正是在邁向找回自我認同的必要過程。

莫斯科當局則指控基輔的政策，是每天都在壓制烏境內廣大的俄語人口，因此莫斯科有權對烏克蘭發動「特別軍事行動」。