6.0地震「新北最大震度3級在五股」　市府啟動災害應變中心因應

記者蘇晏男／新北報導
針對20日09:05發生芮氏規模6地震，新北市開設災害應變中心進行災情查報，目前尚未接獲災情資；市府指出新北震度最大地區在五股，震度3級。
▲台灣20日上午09:05發生芮氏規模6地震。（圖／翻攝中央氣象局官網）
台灣20日早上發生有感地震，隨後中央氣象局指出，上午09:05發生芮氏規模6地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣光復鄉，最大震度為花蓮光復5弱，其次是花蓮市、台東長濱及南投縣玉山4級；氣象局也預估，2天內不排除會有規模5以上餘震。
記者蘇晏男／新北報導
針對20日09:05發生芮氏規模6地震，新北市開設災害應變中心進行災情查報，目前尚未接獲災情資；市府指出新北震度最大地區在五股，震度3級。
▲台灣20日上午09:05發生芮氏規模6地震。（圖／翻攝中央氣象局官網）
台灣20日早上發生有感地震，隨後中央氣象局指出，上午09:05發生芮氏規模6地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣光復鄉，最大震度為花蓮光復5弱，其次是花蓮市、台東長濱及南投縣玉山4級；氣象局也預估，2天內不排除會有規模5以上餘震。
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