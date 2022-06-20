6.0地震「新北最大震度3級在五股」　市府啟動災害應變中心因應

東港分局近日接獲情資，在南州鄉田園產業道路有人以「三六仔」賭奕遊戲聚集賭博，分局長張世儒掌握訊息後，隨即指示督察組與派出所員警成立專案小組偵辦，賭客一見警察立馬往小路死命狂奔，仍被警方圍捕，當場逮捕8名賭客，依賭博罪移送法辦。