花蓮6.0地震狂搖　廈門提前24秒預警：有感地震動，請勿驚慌

記者魏有德／綜合報導

花蓮光復鄉今（20）日上午9時05分發生芮氏規模6.0的有感地震，地震深度為6.8公里，屬極淺層地震，不僅全台狂搖，連在海峽對面的福州、廈門市都明顯感到震感。值得注意的是，中國地震預警網設置在廈門的預警資訊電子螢幕在當地地震發生24秒前警報狂響，透過語音倒數計時提醒當地民眾，「有感地震動，請勿驚慌！」

▲廈門提前24秒預警地震。（圖／翻攝微博）

根據設置在廈門的「預警信息發布終端牆」資訊顯示，地點為花蓮縣海域（真實），震級為5.7級（第3報），本地烈度為2度，發震時間則顯示為2022年6月20日9時5分07秒。

地震發生後，大陸網友紛紛在微博上表示，「我也接到地震預警了」；「以為是熱暈了，原來是僂在搖晃」；「在福州，有震感」；「很少感覺地震，今天被震得頭暈了」。

據了解，地震波的傳遞速度一般為每秒數公里，而電磁波的傳播速度則為每秒30萬公里。當地震發生時，首先出現的是上下震動的P波，幅度較小，經過約10秒到一分鐘的時間，水平運動的S波才會抵達，造成嚴重的破壞。而地震預警就是利用地震發生後P波和S波間的時間差，加上地震波傳播速度小於電磁波傳播速度的特點，提前對地震波尚未到達的地方進行預警。