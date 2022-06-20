帶小孩闖沙洲玩水「沒注意到警報」險出事　石岡壩無奈：播了2次

記者許權毅／台中報導

台中石岡壩下游埤豐橋附近流域，昨（19）日傳出5大1小民眾走到河中沙洲戲水，結果石岡壩進行放水作業水勢變大受困，民眾表示沒有注意到有無警報聲。石岡壩回應，放水前一個小時，14點18分跟17點30分皆有播送警報，但常發生民眾不以為意沒離開，提醒民眾聽到警報一定要撤離，以免釀憾事。

▲台中石岡壩下游19日傳出民眾戲水受困，所幸全數平安。（圖／記者許權毅翻攝）

石岡壩管理中心陳主任回應，石岡壩本就是調節性作用，常因應上游發電廠增量進行放水作業，19日在下午14點18分放水前一個小時播送警報，河道兩岸共有9處放流警報站播送廣播，並且國台客語都有，15點18分開始放水後，17點30分再度進行廣播。石岡壩無奈透露，過往就有許多案例，民眾常常聽到警報看水勢不大沒離開，但放水無法預估水勢多快會到，僅能再次呼籲聽到警報就要離開。

▲石岡壩表示要進行放水作業前一個小時皆會放送警報。（圖／記者許權毅翻攝）



事發在19日年約30歲3名女子與2名男子帶著1名11歲女童，到埤豐橋附近烤肉，看到河水平穩，便沿著溪中攔砂壩石階走到河中沙洲戲水，石岡壩播放警報後1小時進行放水，下游水勢漲起原路消失，6位民眾才會受困在沙洲。石岡壩表示該河道並未開放戲水，後續是否開罰由觀旅局決議。