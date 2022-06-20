花蓮6.0地震要防「更大的海溝型地震」！學者示警：10年內機率高

記者許展溢／台北報導

花蓮光復今（20日）上午發生規模6地震，地震深度6.8公里，最大震度花蓮光復5級。學者研判斷層是「中央山脈」，且該斷層10幾年來才陸續有較大地震發生，過去甚至一直找不到有此斷層。有學者則認為，這是一個警訊，並估計10年內可能會發生規模8.1以上海溝型地震。

▲花蓮光復今上午發生規模6地震 。（圖／氣象局提供）

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台大地質系教授陳文山表示，花蓮有兩條重要斷層，一條為花東縱谷斷層，大家熟悉的菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊，過去100年來看，經常有6.8、7.1和7.3等地震，每年更有規模5以上地震，頻率高。稍微西邊有「中央山脈斷層」，此處地震少，規模6以上是在2013年後發生的鳳林地震，之後還有北邊一點的瑞穗地震，而今天地震就在旁邊。

陳文山指出，中央山脈斷層過去了解較少，因「以前一直在找他找不到」，2006年台東規模6.4地震後才慢慢知道到有這條斷層存在，加上十幾年來也陸續有規模6以上地震，從今天地震位置深度可知道就是「中央山脈斷層引發，且深度很淺」。不過，陳文山強調，10幾年來6點多地震都沒災害，和花東地區特性及房子結構有關，若今天同樣規模「發生在台北就不得了、就完蛋了」。

東華大學環境學院教授顏君毅說，其實這幾年有不少地震發生在中央山脈斷層附近，相比花蓮外海、花蓮地區確實稍微少一點，但這2年還是陸續有地震，也比車籠埔、梅山斷層發生地震機率多。至於中央山脈斷層是10幾年來才有？顏君毅提到，以前有人覺得有、有人覺得沒有，主要是現在資訊和儀器多，開始漸漸被注意到，若今天這起地震為中央山脈斷層「算是很淺很淺的，以前在這邊都是10、20幾公里深，今天只有10公里，可能更淺」。

中央大學教授李錫堤分析，不管是花東縱谷還是中央山派斷層，都是在縱谷上，是板塊的一個界線，一邊縱谷斷層撐著、一邊隱沒帶撐著。他形容本來有3個人撐著，現在有人放手，另外2個人要承受較大壓力，這次地震未造成太大災害，但要了解地震告訴大家是什麼，整個菲律賓海板塊跟隱沒板塊一起撐著，上次花蓮地震先放手，現在光復放手，「剩下力量壓力會集中在板塊界面斷層，一旦有洞，就有規模8.1以上的海溝型地震」。

李錫堤也說，花蓮規模6地震常常發生，房屋耐震設計都夠，「要防的是，是不是有更大的海溝型地震」，過去常講海溝地震上次是1920年發生，現在週期接近超過100年，要特別留意這個警訊，對大家是好的，可以提高警覺，不過「估計最近10年內，來的機率非常高，有可能今年來、有可能10年後」。