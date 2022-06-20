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大陸 大陸焦點 特派現場

被拐賣給億萬富翁當養子！「天生富二代」選親生父母　25年終認親

▲▼ 梅志強決定回親生父母身邊。（圖／翻攝自微博）

▲梅志強決定回親生父母身邊。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

隨著近幾年打拐工作的進行，大陸越來越多的被拐兒童回到了父母的身邊。16日，丟失25年的梅志強在福建莆田認親。事後，網傳梅志強的親生父母是千萬富翁，養父是億萬富翁，被網友稱為「天生富二代」。認親之後，他在生活的20多年的買家家庭與親生父母之間如何選擇，成為網友熱議的話題。19日晚，梅志強透露，自己決定回到親生父母身邊。

據《極目新聞》報導，1997年7月23日，梅志強在雲南昆明的家門口玩耍時失蹤，當時他只有2歲零4個月。25年後，在廣大愛心人士的幫助下，梅志強終於認親成功。

6月16日，梅志強在福建莆田與親生父母相認，一家人相擁而泣。當天晚上，梅志強隨父母一起趕回雲南昆明。梅志強的父親梅賢華表示，他們長期在昆明生活，親朋好友也都在當地，希望梅志強能早日回家看看。

新聞曝光後，網友就肉搜出，梅志強的親生父母是千萬富翁，養父家則是億萬富翁，養父家除了梅志強，另外還買了一個孩子，那個孩子在2014年就已經被親生父母接走了。

對上述網傳消息，梅賢華回應，「不管他們有多少錢，我不需要他們的東西，我就要我的梅志強就可以，我們一家人團圓比什麼高興。」

▲▼ 梅志強決定回親生父母身邊。（圖／翻攝自微博）

▲親生父母和梅志強相擁。（圖／翻攝自微博）

6月19日，梅志強姊姊在直播中說道，「他知道爸爸媽媽是怎麼尋找他的，他也知道我們的付出，他真的很懂事、很乖巧，所以他就跟我們回來了。」19日晚，梅賢華也確認了這一消息，「今天剛好是父親節，他送了一束花給我，叫了我一聲爸，我當場就流淚了。」

6月19日晚，梅賢華透露，梅志強是做好決定後才告訴他的，聽到這個消息他非常開心，「這是父親節我收到的最好禮物。」家人表示，如今梅志強剛剛回到家裡，對當地的人和事還有些許陌生，但與家人相處都很愉快，尤其是性格開朗的弟弟，接下來他們準備帶著梅志強回到江西撫州老家，老家年近八旬的爺爺奶奶也惦記孫子多年。今後，他們一家人將繼續在昆明生活。

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