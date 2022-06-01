Vtuber消失半年自爆「慘遭人口拐賣」淪人體菸灰缸！官方闢謠封號

▲一名Vtuber消失半年自爆被人口拐賣。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

嗶哩嗶哩一名Vtuber近日發布影片稱，她消失半年沒發影片，是因為被人口拐賣了。她自爆被拐賣細節稱，自己被誘騙上一輛車，最後慘被賣給一名中年女子，期間曾多次遭受凌辱虐待，更淪人體菸灰缸。近6分鐘影片曝光後，迅速引發網友熱議。

據《極目新聞》報導，5月21日，B站一名叫「柏凜Porin」的Vtuber更新影片稱，自己之所以消失半年未更新影片是因為被拐賣了。

該Vtuber在影音中使用女聲稱，一天晚上，她在回家的路上，被幾個自稱是警察的人，以其家中IP地址被盜用要做口供為由，被帶上了一輛廂型車。上車之後，她還給朋友發了一條訊息稱自己在警車上，後來手機被沒收。

「開了很久的車，把我賣給了一個中年阿姨」，Vtuber稱，自己天天被那個中年阿姨使喚，做得不好還會被打被罵，「那個阿姨還抽菸，她人特別摳，連菸灰缸都不舍得買，她會在我的手臂上滅菸。」

該Vtuber在影片中還稱，她曾幾次試圖逃跑，但都沒能成功，「以為自己的一輩子就要在那裡過啦，還好差不多半年之後被警察救出來了。」影片長達5分53秒，她描述了很多被拐細節，期間多次情緒激動。

▲B站闢謠造假。（圖／翻攝自極目新聞）

該影片發布後，引發網友熱議。很多網友看過影片後信以為真，紛紛留言安慰。但也有網友提出質疑，「為什麼被帶上車還可以發信息？為什麼那個中年女人很摳門，連菸灰缸都不舍得買，竟會舍得買一個人？」被拐影片發布後，該Vtuber的點閱、留言、按讚以及粉絲數都有明顯增長。

6月1日上午，「柏凜Porin」的帳號顯示「該帳號封禁中」，上述講述自己被拐賣的影片也已消失不見。

嗶哩嗶哩31日發布公告稱，「近期，Vtuber『柏凜Porin』（UID:1760859504）在影片中講述了自己被拐賣的經歷，引發了爭議與大家的質疑。5月31日，其所屬MCN機構（多頻道聯播網）已通過當地警方查實該Vtuber被拐賣經歷為虛構，此種為博取流量惡意消費用戶情緒的行為，違反了作為一名Vtuber基本的誠實原則，干擾了社區正常的秩序並帶來嚴重不良社會影響。」

公告還表示，網站將對帳號予以永久封禁，之後也將在全站範圍內展開MCN機構虛假內容問題清查，一旦核實違規行為，將進行嚴肅處理。