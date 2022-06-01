　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

Vtuber消失半年自爆「慘遭人口拐賣」淪人體菸灰缸！官方闢謠封號

▲▼▲▼UP主消失半年自曝被拐遭虐待。（圖／翻攝自極目新聞） 。

▲一名Vtuber消失半年自爆被人口拐賣。（圖／翻攝自極目新聞） 

記者鄭思楠／綜合報導

嗶哩嗶哩一名Vtuber近日發布影片稱，她消失半年沒發影片，是因為被人口拐賣了。她自爆被拐賣細節稱，自己被誘騙上一輛車，最後慘被賣給一名中年女子，期間曾多次遭受凌辱虐待，更淪人體菸灰缸。近6分鐘影片曝光後，迅速引發網友熱議。

據《極目新聞》報導，5月21日，B站一名叫「柏凜Porin」的Vtuber更新影片稱，自己之所以消失半年未更新影片是因為被拐賣了。

該Vtuber在影音中使用女聲稱，一天晚上，她在回家的路上，被幾個自稱是警察的人，以其家中IP地址被盜用要做口供為由，被帶上了一輛廂型車。上車之後，她還給朋友發了一條訊息稱自己在警車上，後來手機被沒收。

「開了很久的車，把我賣給了一個中年阿姨」，Vtuber稱，自己天天被那個中年阿姨使喚，做得不好還會被打被罵，「那個阿姨還抽菸，她人特別摳，連菸灰缸都不舍得買，她會在我的手臂上滅菸。」

該Vtuber在影片中還稱，她曾幾次試圖逃跑，但都沒能成功，「以為自己的一輩子就要在那裡過啦，還好差不多半年之後被警察救出來了。」影片長達5分53秒，她描述了很多被拐細節，期間多次情緒激動。

▲▼UP主消失半年自曝被拐遭虐待。（圖／翻攝自極目新聞）

▲B站闢謠造假。（圖／翻攝自極目新聞）

該影片發布後，引發網友熱議。很多網友看過影片後信以為真，紛紛留言安慰。但也有網友提出質疑，「為什麼被帶上車還可以發信息？為什麼那個中年女人很摳門，連菸灰缸都不舍得買，竟會舍得買一個人？」被拐影片發布後，該Vtuber的點閱、留言、按讚以及粉絲數都有明顯增長。

6月1日上午，「柏凜Porin」的帳號顯示「該帳號封禁中」，上述講述自己被拐賣的影片也已消失不見。

嗶哩嗶哩31日發布公告稱，「近期，Vtuber『柏凜Porin』（UID:1760859504）在影片中講述了自己被拐賣的經歷，引發了爭議與大家的質疑。5月31日，其所屬MCN機構（多頻道聯播網）已通過當地警方查實該Vtuber被拐賣經歷為虛構，此種為博取流量惡意消費用戶情緒的行為，違反了作為一名Vtuber基本的誠實原則，干擾了社區正常的秩序並帶來嚴重不良社會影響。」

公告還表示，網站將對帳號予以永久封禁，之後也將在全站範圍內展開MCN機構虛假內容問題清查，一旦核實違規行為，將進行嚴肅處理。

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了
端午節前「2時段有雨」　連假降雨熱區出爐！
女大生騎機車遭撞噴！　掉落水溝身亡
快訊／30元課金中百萬　雲端發票完整清冊出爐
日本課長愛上台灣G奶風俗孃！掏空公司25億　躲高雄買豪宅慘了
陳亮達今告別式　最喜歡的林智勝現身：終於趕上送你最後一程
夫疑妻外遇9刀砍死她　還開視訊給岳母看「行刑」畫面
快訊／今本土+88247各縣市分佈曝　「3縣市」破萬例

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球超算最新排名曝光！　陸官媒揭「美獨霸原因」

Vtuber消失半年自爆「慘遭人口拐賣」淪人體菸灰缸！官方闢謠封號

前深圳市長陳如桂被查　5天前還現身廣東人大常委會發表演說

王毅稱「中美關係不能再惡化」　美外交元老季辛吉也發出警告

癌夫「偷打賞女主播2200萬」卻借200萬治病！她絕望：還賣了2套房

陸2022新一線城市名單公布　瀋陽首度落榜...成都城市魅力居首

上海解封「報復性出遊」！飯店民宿爆單　逾40家景區重新開放

小米電視螢幕180度「鞠躬式」整面脫落　一週兩起客服稱「罕見案例」

封閉2個月變上海神農氏　他「吃找」出社區86種野草

身障少女被騙到公園「遭3人性侵」報警不被立案絕望　家屬淚求援

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

全球超算最新排名曝光！　陸官媒揭「美獨霸原因」

Vtuber消失半年自爆「慘遭人口拐賣」淪人體菸灰缸！官方闢謠封號

前深圳市長陳如桂被查　5天前還現身廣東人大常委會發表演說

王毅稱「中美關係不能再惡化」　美外交元老季辛吉也發出警告

癌夫「偷打賞女主播2200萬」卻借200萬治病！她絕望：還賣了2套房

陸2022新一線城市名單公布　瀋陽首度落榜...成都城市魅力居首

上海解封「報復性出遊」！飯店民宿爆單　逾40家景區重新開放

小米電視螢幕180度「鞠躬式」整面脫落　一週兩起客服稱「罕見案例」

封閉2個月變上海神農氏　他「吃找」出社區86種野草

身障少女被騙到公園「遭3人性侵」報警不被立案絕望　家屬淚求援

永遠的洋基隊長47歲開社群帳號　名模嬌妻發文助陣

蘋果新專利曝「Apple Watch能裝鏡頭」　外媒：恐有隱私風險

阿Ben傳訊鼓勵郭彥均　徐小可學到教訓：不要碰政治

聯電每股配息3元　6月22日除息

潘威倫下周叩關3萬球　陳韻文回歸不一定扛終結者

全球超算最新排名曝光！　陸官媒揭「美獨霸原因」

先探／台積電的護國小神山　創意+精材+采鈺

Lenovo新筆電齊發　電競、上班需求一次滿足

解決40年園區交通瓶頸　竹市高峰路拓寬一倍7月動工

6月桶裝瓦斯維持原價　台灣中油回補先前吸收漲幅

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

大陸熱門新聞

大媽翻臉　搶輸乾脆掀桌灑地板

陸教科書驚現打老婆課文！　插圖強化性器官

上海解封了！　市民凌晨上街狂歡湧車流

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

像極了燒燒果實！ 陸「冰糖紅菠蘿」引台灣品種改良成功

8歲女孩打跆拳道練出「8塊腹肌」 彎手臂現結實二頭肌驚呆眾人

小米電視螢幕180度「鞠躬式」整面脫落 一週兩起客服稱「罕見案例」

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

她借200萬救癌夫！卻發現他偷打賞女主播2200萬

身障少女被騙到公園遭3人性侵！警拒絕立案

上海逾40家景區重新開放　飯店民宿爆單

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

更多熱門

相關新聞

剩2天到終點！網紅壯遊美國慘死

剩2天到終點！網紅壯遊美國慘死

巴西29歲網紅科茲（Jessie Koz）夢想壯遊美國，他駕駛一輛1978年款福斯金龜車，帶著愛犬從家鄉出發，一路北上，並且環遊美國一圈，未料抵達「終點站」阿拉斯加州前2天，竟被另一輛車迎面撞上，人犬雙雙身亡。他生前最後貼文充滿正能量，也洋溢即將完成夢想的期待，令人不勝唏噓。

絕非話虎男　六福村攜網紅入虎穴

絕非話虎男　六福村攜網紅入虎穴

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見那一根激憤狂毆

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見那一根激憤狂毆

15歲女上廁所突然失蹤　爸網上看到她裸照

15歲女上廁所突然失蹤　爸網上看到她裸照

關鍵字：

網紅UP主柏凜Porin拐賣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《浪子回頭》潘綱大「前妻驚傳輕生亡」！

不斷更新／高雄、台南遠距再延長　全國遠距一次看

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

和飯店「同天生日」免費入住、吃早餐

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

汪小菲2天內態度大逆轉！

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面