哈利恐害威廉王位不保！兄弟情遭爆回不去了　查爾斯急出手挽救

▲英國王儲查爾斯在父親節秀出與兒子的舊照。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

記者葉睿涵／綜合報導

為了讓關係破裂的2個兒子能重歸於好，英國王儲查爾斯19日趁著父親節，在網上秀出父子3人的舊照，希望能喚醒兒子們的往日回憶，冰釋前嫌。不過有知情人士爆料，儘管威廉王子也對兄弟情逝感到惋惜，但他仍對弟弟哈利抨擊王室的做法感到憤怒，甚至擔心此舉將對他未來登基產生影響，因此目前還沒有重新接納哈利一家的想法。

綜合英媒報導，英國在19日迎來了當地的父親節，王儲查爾斯應景地在網上公開了與兒子威廉和哈利的舊照，只見3人當時正半躺在一片草地上，親暱、面帶笑容地相互依靠著，場面十分溫馨。外媒分析，查爾斯王子此舉是為了提醒一對關係已降至冰點的兒子，他們兄弟過去有多親密，也曾經一起經歷過許多事，希望2人能早日和和解。

▲威廉王子在英女王的白金禧慶祝活動中對哈利和梅根非常冷淡。（圖／路透）

然而，威廉王子的親近友人透露，威廉對弟弟哈利的情緒夾雜著憤怒與惋惜；雖然他心裡清楚，弟弟是除了妻子凱特以外，唯一了解他那「與眾不同的不尋常生活」的人，不過哈利與妻子抨擊王室的行為卻讓王室陷入難堪，甚至還對父親和英女王造成了傷害，因此憤怒的威廉暫時難以原諒哈利。

身為王位第二繼承人的威廉，早已將自己視為英國未來國王，因此他非常有原則，絕不容許任何可能危及王室地位的事情發生。不過，哈利與妻子梅根卻在美國接受電視採訪時，公然攻擊英國王室存在種族歧視，踩中威廉心中「不容跨越的紅線」，甚至還有可能對威廉日後登基造成威脅，導致兄弟2人關係破裂。

▲哈利與威廉的兄弟情恐怕已回不去了。（圖／達志影像／美聯社）

知情人士指出，21日將滿40歲的威廉，與妻子凱特非常恩愛，而且他與父親查爾斯的關係，也在3名子女出生後逐漸加深，因此與哈利兄弟決裂是他目前最痛苦，也是最遺憾的事，「我們很難想像過去關係如此親密的2人如今會變得如此疏遠，但威廉目前還沒有重新接納哈利一家的想法，也許他們未來會找到更好的溝通方式，但絕對不是現在」。