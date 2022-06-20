　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國財長葉倫：川普時代部分對中關稅「已失去戰略目的」

▲葉倫（Janet Yellen）為拜登任命的首位女性財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

美國財政部長葉倫今天表示，從川普政府延用至今的部分對中關稅已「失去其戰略目的」；她還說，總統拜登重新審查這些關稅，旨在降低通膨。

葉倫（Janet Yellen）接受ABC政論節目「本週」（This Week）專訪時表示：「拜登總統正在審查對中關稅政策。我們都同意中國正推行一系列不公平貿易實務，這個問題相當重要，但我們沿用至今的關稅措施中，有些已經失去戰略目的，且會讓消費者成本上升。」

不過，葉倫並未列舉任何具體關稅項目，也拒絕透露拜登政府何時將做出最終決定。

拜登18日證實，他「很快」會再和中國國家主席習近平通話，預計最快7月，並表示自己正考慮是否調降對中關稅。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）也說，拜登正在評估是否暫停徵收聯邦汽油稅，以協助降低油價。

葉倫和葛蘭何都重申了拜登的立場，即經濟衰退「並非不可避免」。葉倫還強調，勞動市場與消費支出仍然強勁。

葉倫在專訪中表示，「勞動市場非常強勁，現在甚至可能是戰後最強勁的時期。」

不過她也坦言，當前通膨程度「高到無法接受」，她預期經濟將會放緩。

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
林昀儒直落四橫掃中國向鵬　奪WTT挑戰賽男單冠軍！
冷氣開26度常熱醒？內行人揭「關鍵非溫度」　點出3招涼爽又省
力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災
金鐘視后宣布分手小7歲男友！　五年情斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國財長葉倫：川普時代部分對中關稅「已失去戰略目的」

俄羅斯飛彈射烏克蘭：攻擊北頓內茨克攻勢順利

泰國美女教師遭吃醋男「勒斃棄屍池塘」　車子還被開去典當

「沙灘裡有火」4歲童奔跑踩下去　腳痛到像融化

公車司機吃「軟糖」突昏迷！38乘客公路驚魂嚇壞　警驗成分慘了

中國外交部發「4萬字長文」痛批美國　指出21點謬誤與事實真相

日本8男找女高中生開性愛趴「老師也在」　主嫌認了：至少辦60場

美國同意委納瑞拉「對歐洲輸出石油」　65萬桶準備啟程

快訊／桃園雙屍命案　泰國警方再逮1嫌犯　第3名嫌仍在逃

她嗨拿手機視訊「一邊充電」　行動電源突爆炸！左手慘變二度燒傷

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

買房貸款年限短、利率高　10年師傅：做工難成家

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

美國財長葉倫：川普時代部分對中關稅「已失去戰略目的」

俄羅斯飛彈射烏克蘭：攻擊北頓內茨克攻勢順利

泰國美女教師遭吃醋男「勒斃棄屍池塘」　車子還被開去典當

「沙灘裡有火」4歲童奔跑踩下去　腳痛到像融化

公車司機吃「軟糖」突昏迷！38乘客公路驚魂嚇壞　警驗成分慘了

中國外交部發「4萬字長文」痛批美國　指出21點謬誤與事實真相

日本8男找女高中生開性愛趴「老師也在」　主嫌認了：至少辦60場

美國同意委納瑞拉「對歐洲輸出石油」　65萬桶準備啟程

快訊／桃園雙屍命案　泰國警方再逮1嫌犯　第3名嫌仍在逃

她嗨拿手機視訊「一邊充電」　行動電源突爆炸！左手慘變二度燒傷

山路甩尾險對撞！烙賽版拓海失控「撞山起飛」　26秒行車影曝光

美國財長葉倫：川普時代部分對中關稅「已失去戰略目的」

俄羅斯飛彈射烏克蘭：攻擊北頓內茨克攻勢順利

快訊／彰化基督教醫院凌晨火警　「冷氣戶外機起火」濃煙竄天

《激鬥峽谷》世界賽入圍階段關鍵戰　閃電狼擊敗GLD晉級下一輪

故宮國寶押運人索予明逝世　享嵩壽102歲

碧砂漁港爆坑殺！餐廳調包海鮮「還給攤商」　他抓包遭嗆：有證據嗎

泰國美女教師遭吃醋男「勒斃棄屍池塘」　車子還被開去典當

醉男自殘逼女友「斷開前任」　24歲清大畢業女奪刀自捅3刀亡

獨／男中橫公路「逆向超車」撞軍車　左輪當場毀損幾乎脫落

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

國際熱門新聞

比基尼妹子海灘裸胸　男人「超真實反應」曝

8男找女高中生性愛趴「老師也在」

公車司機吃軟糖昏迷！38乘客公路驚魂嚇壞

中國外交部發「4萬字長文」痛批美國

桃雙屍案　泰警再逮1嫌、1人在逃

沙灘裡有火4歲童奔跑踩下去　腳痛到像融化

美國同意委納瑞拉對歐輸出石油

日本政壇大老撫摸美女候選人胸部　網罵癡漢

她用手機開視訊又充電　行動電源突爆炸

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

泰美女教師遭吃醋男勒斃棄屍　車還被典當

1.2公尺「巨無霸蜥蜴」越獄1週！悠閒散步嚇壞路人　

這間麥當勞拚了　上班就送iPhone 13

Google創辦人布林又離婚　2.79兆財產分割引關注

更多熱門

相關新聞

中國外交部發「4萬字長文」痛批美國

中國外交部發「4萬字長文」痛批美國

中國外交部19日發表4萬字長文、羅列出21個謬誤與事實真相，回應美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在亞洲協會發表對華政策演講，認為布林肯的演說內容渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，試圖發起對華全面遏制打壓。

美通膨狂噴！　6成屋主今年不敢大手筆修屋

美通膨狂噴！　6成屋主今年不敢大手筆修屋

Google創辦人布林又離婚　2.79兆財產分割引關注

Google創辦人布林又離婚　2.79兆財產分割引關注

3碼不夠？美聯準會理事支持再大幅升息

3碼不夠？美聯準會理事支持再大幅升息

俄限制出口惰性氣體　南韓半導體業首當其衝

俄限制出口惰性氣體　南韓半導體業首當其衝

關鍵字：

葉倫Janet Yellen拜登對中關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

王心凌揭20年「不露右臉」真相！

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

唐玲胃癌末期今曝好消息！醫師也欣喜

那些年「以為是外國人」5台灣明星

信義區翻版九龍寨城！單層擠進85戶　洗衣機竟放公共走道

GG越硬＝性能力強？5級硬度一次看

周杰倫新專輯「超狂創作過程」曝光！　網一看錄音地點全傻眼：太神啦

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

快訊／林昀儒擊敗中國向鵬　奪WTT挑戰賽冠軍

他見4男打1女出手救人　卻被毆到昏迷

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

比基尼妹子海灘裸胸　男人「超真實反應」曝

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面