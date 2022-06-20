美國財長葉倫：川普時代部分對中關稅「已失去戰略目的」

▲葉倫（Janet Yellen）為拜登任命的首位女性財政部長。（圖／達志影像／美聯社）



中央社

美國財政部長葉倫今天表示，從川普政府延用至今的部分對中關稅已「失去其戰略目的」；她還說，總統拜登重新審查這些關稅，旨在降低通膨。

葉倫（Janet Yellen）接受ABC政論節目「本週」（This Week）專訪時表示：「拜登總統正在審查對中關稅政策。我們都同意中國正推行一系列不公平貿易實務，這個問題相當重要，但我們沿用至今的關稅措施中，有些已經失去戰略目的，且會讓消費者成本上升。」

不過，葉倫並未列舉任何具體關稅項目，也拒絕透露拜登政府何時將做出最終決定。

拜登18日證實，他「很快」會再和中國國家主席習近平通話，預計最快7月，並表示自己正考慮是否調降對中關稅。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）也說，拜登正在評估是否暫停徵收聯邦汽油稅，以協助降低油價。

葉倫和葛蘭何都重申了拜登的立場，即經濟衰退「並非不可避免」。葉倫還強調，勞動市場與消費支出仍然強勁。

葉倫在專訪中表示，「勞動市場非常強勁，現在甚至可能是戰後最強勁的時期。」

不過她也坦言，當前通膨程度「高到無法接受」，她預期經濟將會放緩。