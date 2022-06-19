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全球第6富！Google創辦人布林又離婚　2.79兆資產分割引關注

▲▼ Google共同創辦人布林（Sergey Brin）申請與妻子沙娜罕（Nicole Shanahan）離婚，照片攝於2021年9月。（圖／達志影像）

▲ 沙娜漢與布林去年9月連袂出席奧斯卡電影博物館開幕宴。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

科技巨頭Google共同創辦人布林（Sergey Brin）爆出申請和第二任妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）離婚，成為繼貝佐斯及比爾蓋茲以後，3年來第3名離婚的億萬富翁。他高居全球富豪榜第6名，身家達940億美元（約新台幣2兆7933億元），離婚後資產如何分配格外受到關注。

綜合《彭博》、《人物》報導，法庭文件顯示，布林今年1月初向加州高等法院申請和結婚4年的沙娜漢解除婚姻關係，原因是二人存在「無法和解的意見分歧」，共同資產項目有待確定，將在訴訟中進行分配。

根據《商業內幕》，48歲的布林和37歲的沙娜漢2018年11月祕密結婚，去年12月便已分居。他們育有一名3歲女兒，布林在離婚協議中要求共同扶養，未向沙娜漢要求贍養費，也請求不向她支付贍養費。

布林的律師在文件中寫道，布林是世界上最富有也最有名的科技企業家之一，由於二人的高調關係，離婚及孩子的監護權問題可能受到公眾高度關注，要求法院對訴訟細節保密，否則女兒可能面臨騷擾或綁架風險。

為確保離婚細節不外流，他們也聘請一名私人法官監督官司，若加上助理費，每小時須支付1250美元（約新台幣3.7萬元）酬勞，但有助於加快離婚程序，否則交由公家法院系統處理可能耗費數月或數年。

布林1998年和同樣畢業於史丹佛大學的佩吉（Larry Page）共同創立Google公司，後來成立控股公司Alphabet，二人都在2019年離開，但仍是董事會成員和大股東，布林的940億美元資產主要便來自Google持股市值。

他的第一任妻子為基因技術公司23andMe共同創辦人沃西基（Anne Wojcicki），二人2007年結婚，育有2個孩子，婚姻在沃西基發現布林與Google年輕女員工羅森伯格（Amanda Rosenberg）外遇後出現裂縫，2015年離婚。

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