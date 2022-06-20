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中國外交部發「4萬字長文」痛批美國　指出21點謬誤與事實真相

▲▼大陸國務委員兼外長王毅為「季辛吉與中美關係」研討會上發表視頻致辭。（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲中國外交部發出4萬字長文痛批美國。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者林彥臣／綜合報導

中國外交部19日發表4萬字長文、羅列出21個謬誤與事實真相，回應美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在亞洲協會發表對華政策演講，認為布林肯的演說內容渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，試圖發起對華全面遏制打壓。

中國官媒《環球時報》將4萬字長文整理出「5大重點」包括：

1美方聲稱不尋求阻止中國發揮大國作用，也不阻止中國發展經濟，實際上卻在運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓。

2美國按照自身模式劃定「民主標準」，不允許其他制度道路模式存在，打著所謂「民主」旗號拉幫結派、肆意干涉別國內政，這不是民主之義，而是民主之災。

3一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。美國背信棄義，不斷從自身承諾、中美雙方共識上倒退，虛化、掏空一個中國原則，企圖“以台製華”，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一。

4中方在烏克蘭問題上始終秉承客觀公正立場，同大多數國家的立場一致。推行冷戰思維和強權政治才是烏克蘭危機的根源。美國應切實承擔起應盡責任，為緩和局勢、解決問題拿出實際行動。

5中國始終致力於打造市場化、法制化、國際化營商環境，營商環境不斷優化。相比之下，中資企業在美營商環境不斷惡化。

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲中方認為，美式民主是「富人遊戲」、「金錢政治」。（圖／路透）

在21點謬誤當中的第4點指出，「美國民主模式是美國在與中國競爭中最強大的資本之一。我們的任務是證明民主可以應對緊迫的挑戰，證明未來屬於那些相信自由的人。」

中方認為事實真相是，美式民主是建立在資本基礎上的「富人遊戲」，金錢政治貫穿美國選舉、立法、施政的所有環節，實際上限制了民眾的參政權利，經濟地位的不平等已經轉變為政治地位的不平等。據統計，91%的美國國會選舉都是由獲得最多資金支持的候選人贏得。

美式民主名為一人一票，實為「少數精英統治」，「多元政治」只是一種表面現象，精英們把持政治、經濟、軍事等方面的統治地位，操控國家機器，制定規章制度，把握輿論風向，主導商業公司，行使各種特權等等。

▲▼美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中方認為，美國對中政策，應該回到前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的主張。（圖／達志影像／美聯社）

在21點謬誤當中的第7點指出，「美方仍奉行基於與《台灣關係法》、美中三個聯合公報、『對台六項保證』的一個中國政策。美對台政策沒變」。

中方認為事實真相是，軍事上，美方違背逐步減少對台售武，並經過一段時間導致最後解決的承諾，從未停止對台軍售，武器規模和性能甚至不斷提升，包括反輻射導彈、重型魚雷、F-16V戰機等進攻性武器，迄今軍售總額超過700億美元。路透社等還報導，美特種作戰部隊成員一直臨時性輪調台灣，訓練台部隊。

美方所作所為違背了美無意執行「兩個中國」或「一中一台」政策的承諾。美前國務卿季辛吉在2022年達沃斯世界經濟論壇上表示，「美國不應該採用狡辯或漸進方式發展兩個中國方案，我所理解的中美建交時達成的協議是美國將奉行一個中國原則。堅持一個中國原則十分關鍵。」

中美三個聯合公報規定，奉行真正的一個中國政策，把不支持台灣獨立等承諾落到實處，切實反省糾正自身不斷倒退的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，否則將嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害中美關係，美國自身也將為此付出難以承受的代價。

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