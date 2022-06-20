無敵星星也難逃！專家：BA.4、BA.5一定會大舉入侵　最快時間曝

▲國內專家表示，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5會大舉入侵。（圖／記者劉亮亨攝）

記者趙于婷／台北報導

國內本土疫情趨緩，正值邊境鬆綁之際，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5也已從境外傳入台灣。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言，兩大變異株差不多2~4個禮拜會大舉入侵，最快7月初國內就可能會受到明顯影響，因此至少還要再觀察一段時間，才有可能再進一步鬆綁邊境。

目前境外攔截Omicron亞型變異株BA.4、BA.5已累計48例，但由於台灣日前已放寬入境檢疫，且民眾也期盼能盡快出國旅遊，BA.4、BA.5這時殺到，成為一大威脅。對此，黃高彬表示，根據國外經驗，變異株入侵國內後，案例就會增加，因此出國旅遊最重要的重點，還是要看這兩個變異株造成的影響。

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黃高彬推測，這兩大變異株差不多2~4個禮拜會大舉入侵，7月初就會明顯影響國內，比較麻煩的是，雖然台灣經過這次本土大流行，但多是BA.1和BA.2，因此染疫過的人還是可能會在感染，特別是BA.5。

黃高彬進一步指出，新的兩大變異株會侵犯肺部下呼吸道，要觀察之後引起肺炎的程度，要看看患者多不多，多的話當然就比較麻煩，且這兩個病毒株除了傳染性比較強，免疫逃脫的力道也比較大。

不過他也提到，根據南非和日本的研究，感染BA.4和BA.5的平均嚴重度沒有比BA.1和BA.2高。至於觀察時間，黃高彬則強調，要看大舉進攻台灣時的情況，差不多要觀察1個月左右的時間。