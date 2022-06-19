桃園青埔婦和老公吵架失足落水　網專業：沒有蓋臉應是活著

▲陳姓女子失足掉落水利池，消防人救護人員迅速下水救起。（圖／桃園市消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名37歲陳姓女子19日下午疑與丈夫口角後，不慎失足掉落桃園市中壢區青埔地區水利池，消防局獲報趕往救助，救護人員立即跳入並使用魚雷浮標將陳女救起，經送醫救治後已無大礙，網友目睹送醫過程十分專業留言「沒有蓋臉應是活著」。

▲救上岸後連忙用擔架固定。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市政府消防局於今日14時40分許接獲民眾報案，位於大園區春德路和領航北路三段的水利池，第二大隊青埔分隊由林玪妙分隊長帶隊，出動消防人員8名、消防車2輛救護車1輛前往搶救。

救災人車到達現場後，立即使用魚雷浮標迅速於15時7分將患者陳女救援上岸，經評估意識清楚無明顯外傷，由青埔分隊救護車送往中壢天晟醫院救治。

▲網友專業的留言，「沒有蓋臉應是活著」。（圖／記者楊熾興翻攝）

目擊救護送醫過程的網友，將救醫過程PO文臉書「我是青埔人」擔心意外，並希望人沒事，網友則非常專業的留言，「沒有蓋臉應是活著」，果然送醫後陳女無大礙，也有網友表示，該水利池正在做埤塘景觀環湖步道美化工程，在人行道那段拆了舊圍欄卻尚未施作新的十分危險。