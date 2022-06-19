力挺台石斑魚！日養殖業龍頭霸氣喊「我會接收」：一直想報答賑災

▲中國大陸日前宣布禁止進口台灣石斑魚，原因是多次檢出孔雀石綠、結晶紫兩種禁藥及土黴素超標。（圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

大陸以檢出禁藥禁止進口台灣石斑魚，農委會提出將把外銷主要目標市場將放在紐西蘭、美國和加拿大，不過日本因擔心台灣的石斑有「雪卡毒」，因此還需透過台日交流協會談這些事。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出， 日本最大的漁業養殖業者正主導全面進口台灣石斑魚，且已有幾家大型的壽司連鎖店表示有興趣接受。

矢板明夫19日在臉書發文表示，中國大陸10日片面以「檢出禁用藥物」為由，宣布自13日起暫停受理台灣石斑魚輸入，讓養殖業者無所適從，而在這種情況下，有日本的漁業養殖業者站出來說，「讓我們來幫忙吧！」並開始全面準備進口石斑魚，而主導者正是日本最大的漁業養殖業者－林養魚場（福島縣）的董事長林慎平。

▲石斑魚。（圖／資料照）

矢板明夫透露，林慎平曾經是「日本李登輝之友會」福島分會的會長，是一位著名的親台派人士，在2011年東日本大地震後，台灣各界給受災的福島縣等地積極捐款，讓他非常感恩，一直希望有一天能報答這份恩情，除了已有幾家大型的壽司連鎖店響應外，他也透過日台交流團體「安倍晉三之友會」斡旋，已經與屏東縣業者展開價格和運輸路線進行談判。

矢板明夫指出，林慎平曾在東日本大地震後受到謠言影響，有一段時間養的魚根本賣不出去，因此向台灣的業者喊話，「大家這麼努力養殖的魚，因政治的理由被拒之門外，這種心情，我非常能夠理解。我會接收大家的石斑魚，請放心」、「這不僅僅是石斑魚好不好吃的問題，看到台灣受到中國壓迫，想要支持台灣的日本人非常多。」

矢板明夫說，林慎平準備先進口2至3噸石斑魚，讓相關餐廳業者試吃，並安排摸索適合日本消費者口味的料理方式，之後也會組織考察團到台灣，親眼確認石斑魚的養殖狀況等，然後再正式開啟石斑魚的進口。

▼矢板明夫透露，日本最大的漁業養殖業者正主導進口台灣石斑魚。（圖／Facebook／矢板明夫俱樂部 Yaita Akio）

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