台灣石斑魚為何被禁？陸專家：孔雀石綠「致癌、致畸、致突變」

▲北京菜市場的石斑魚。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸日前宣布禁止進口台灣石斑魚，原因是多次檢出孔雀石綠、結晶紫兩種禁藥及土黴素超標。對此，大陸水產專家表示，孔雀石綠和結晶紫具有高殘留及高毒性，可產生致癌、致畸、致突變等副作用，其代謝產物隱性孔雀石綠和隱性結晶紫的毒性強於母體化合物。

根據《環球時報》報導，中國水產科學研究院南海水產研究所研究員陳勝軍提到，孔雀石綠和結晶紫屬於三苯甲烷類染料，這兩種化合物對魚類的水黴病、寄生蟲病等有很好的療效，此前許多地區將其作為水產養殖業的殺菌劑。

陳勝軍指出，但研究發現，孔雀石綠和結晶紫具有高殘留及高毒性，可產生致癌、致畸、致突變等副作用，其代謝產物隱性孔雀石綠和隱性結晶紫的毒性強於母體化合物。2002年5月，大陸主管部門將孔雀石綠列入《食品動物禁用的獸藥及其他化合物清單》中。

廣東海洋大學教授孫力軍分析，石斑魚出現禁用藥物和土黴素超標，大概有兩種途徑，第一是孔雀石綠和結晶紫對石斑魚水黴病有特效，「土黴素作為一種抗生素往往被加到水產飼料中用於抗病促生長。由於以上藥物成本很低，一些水產養殖戶違規或大量使用，會造成石斑魚明顯超標。」

孫力軍指出，第二種情況是在運輸過程中石斑魚魚體易受傷，引起魚體霉爛和死亡率升高，有些不法運輸商違法使用孔雀石綠和結晶紫以增加存活率，這也會使石斑魚中的孔雀石綠明顯超標。

孫力軍強調，從台灣的情況來看，孔雀石綠和結晶紫超標，養殖環節和運輸環節都有可能出現問題，土黴素超標應該主要存在於養殖環節。