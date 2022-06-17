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搶救石斑魚！農委會推內外銷措施、空運每公斤補貼最高90元

▲因應中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，台南市政府也配合提出台南石斑魚產業輔導措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲搶救石斑魚，農委會推內外銷獎勵措施，包括補貼外銷時海、空運費每公斤最高50、90元。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸在上週五（10日）突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入，農委會今（17日）提出詳細內外銷三大措施，包括出口海外的海運每公斤補助40到50元，空運補助75至90元，另針對石斑魚魚片及輪切等產品，每公斤將再加碼10元獎勵，另補助漁民1年免負擔貸款利息，協助漁民延養石斑魚一年，同時也對加工凍儲進行補貼，即日起也在「漁業嘉年華、鱻魚購、農產嘉年華」等3大電商平台促銷，農委會提出總經費達到8億900萬元。

中國大陸在上週五突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由，從本週一（13日）起禁止輸入，上週六（11日）因確診而隔離中的農委會主委陳吉仲，透過視訊在隔天緊急宣布內外銷等三項因應措施，並批評中國一再粗魯的片面暫停我國農漁產品輸入，不符合國際慣例。

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為了讓漁民安心，農委會今天傍晚宣布更詳細的內外銷措施，農委會表示，針對石斑魚國內外3大獎勵措施總經費共8億900萬元，包括延後上市國內續養貸款利息補貼共8300萬元、加工凍儲補貼4900萬元、國內通路拓展共6億4600萬元，還有國外通路拓展共3100萬元。

在外銷部分，農委會提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等兩措施。其中「海外拓銷獎勵」將針對出口亞洲市場及其他國家（如美、加、歐盟、紐澳及中東等）的石斑魚產品進行補助，外銷亞洲國家獎勵標準為海運每公斤40元、空運每公斤75元，其他國家則為海運每公斤50元、空運每公斤90元。

農委會表示，另針對石斑魚魚片及輪切等產品，每公斤將再加碼10元獎勵，鼓勵業者外銷符合歐美消費者飲食習慣的石斑魚產品，而農委會也將與外貿協會合作，輔導業者與海外通路如百貨、超市、賣場、餐飲通路等舉辦廣宣與拓銷活動，向國外消費者介紹我國優質石斑魚。

在內銷與協助漁民部分，農委會指出，業專案貸款部分，將加碼補助漁民1年免負擔貸款利息（0.79%-1.29%），包括「輔導漁業經營貸款」、「青壯年農民從農貸款」、「農民經營及產銷班貸款」，協助漁民延養石斑魚12個月，延後上市國內續養貸款利息補貼共8300萬元，以利養殖漁民渡過延養期間資金需求，預計實施期間今年6月到明年年5月止。

此外，農委會表示，將針對加工凍儲進行補貼，針對三清品項（去鱗、去鰓、去內臟）部分，每公斤補貼40元，切片或塊則是每公斤補貼50元，另外則從上週六（11日）起，在「漁業嘉年華、鱻魚購、農產嘉年華」等3大電商平台促銷，另在像是全聯、楓康等連鎖超市，以及萊爾富等便利商店，自即日起辦理促銷及搭贈，增加國內市場普及度及方便採購，並待疫情舒緩後，餐廳宴會桌菜將辦理採購獎勵專案，擴大流通量，其中國內通路拓展費用高達6億4600萬元。

農委會強調，漁業署已從魚貨來源的11家養殖場，進行採檢養殖場內的魚體、底土及池水，並送取得通過衛福部食藥署等單為檢驗，結果顯示，包含四環黴素類、孔雀綠/還原型孔雀綠、結晶紫/還原型結晶紫等皆未檢出，農委會透過科學證據證明我國的石斑魚安全無虞，這些檢測數據將循兩岸動植物檢疫平台提供給中方，也請國人多加享用國產石斑，支持台灣石斑產業。

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