布新國小另類畢典　畢業生搭乘「水上鋼鐵人」一飛沖天　

▲畢業生搭乘水上鋼鐵人成為另類畢業典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋海埔新生地的布新國小，19日舉辦別出心裁的海上畢業典禮。畢業生在完成國小階段學業之餘，尚須通過淨灘、獨木舟、OP帆船及水上鋼鐵人的水上活動考驗。除了由水上摩托車教練載送學生到外傘頂洲淨灘外，學生利用船具航行到海上指定地點，取得海上畢業典禮證書。

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校方整合社會資源，邀集蔡易餘立法委員國會辦公室、禎祥教育基金會、嘉聯益慈善事業基金會、台灣港務公司、嘉義縣體育會及所屬水中運動委員會、帆船委員會、嘉義縣太保救難協會、彰化縣救難協會、台灣水上摩托車中區車隊、南區車隊、海順力船舶事業有限公司、瑞鴻1號 、崇記貿易股份有限公司等單位共同協力完成這項活動。



校長盧柏全表示，布新國小是嘉義縣政府長期培育水域活動人才的特色學校，辦理海上畢業典禮除了展現學校教學成果，也促進學生對家鄉認同。希望淨灘活動、水域活動挑戰可以讓學生了解家鄉之美，也為地球盡一份力，往成為良善世界公民的方向前進。

學生游念佳表示，海上畢業典禮搭乘水上摩托車是新的體驗，也發現從海面上看布袋真的好美，希望大家都可以到布袋來玩。學生周柏羽表示，畢業前可以跟同學共同完成這些挑戰，將來都是最美好的回憶。

