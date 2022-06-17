遠距戀愛6年！她奔租屋處給驚喜　驚見「手搖飲料1細節」炸綠光

▲原PO赫見，手搖飲料有唇印，意外發現男友偷吃。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

「到底有誰會喝楊枝芋露喝到爛醉？」一名女網友心碎直呼，某天提早到男友租屋處給驚喜，不料驚見2杯手搖飲料竟有口紅唇印，讓她頭頂炸綠光，甚至在衣櫥找到女生內褲。男友回來後一臉驚慌失措，甚至扯謊「聚餐跟女同事多喝了兩杯，爛醉才不小心發生的」，氣得原PO斬斷6年戀情。

一名女網友在Dcard難過表示，與男友6年遠距戀愛，最近原她恰好出差，約好在男友的租屋處碰面，不過原PO會議提早結束，便靈機一動先回男友家打掃，順便給甜蜜驚喜，結果讓她發現超綠一幕。

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原PO傷心直呼，掀開垃圾桶時，赫見兩杯手搖飲料，其中一杯的吸管有紅色唇印，「當下心情真的涼了半截，後續更崩潰的是...在他的衣櫥中看見一件不屬於我的女性內褲。」

原PO情緒逼近臨界點，但她依舊煎熬等到男友下班回來，接著還原當下狀況，「他那天一進門的表情是驚恐，更多的是慌張。」原PO面無表情問話，「昨天有人來家裡玩嗎？家裡的垃圾變好多喔...」男友卻說謊，「對啊！昨天找個兩位男同事來家裡玩。」

聞言，原PO決定反擊「哪位男同事會擦口紅，我怎麼都不知道？以及哪位男同事穿女生的內褲？是不是當我白痴？」

最後男友才坦承，「就前幾天公司聚餐跟女同事多喝了兩杯，爛醉才不小心發生的，妳相信我...那真的是無心的！」看著男友懺悔哀求，但原PO對這段感情卻以經心死，「到底有誰會喝楊枝芋露喝到爛醉？騙三歲小孩嗎？」

最後，原PO冷靜離開租屋處，「當下沒有哭沒有鬧，靜靜地搭車回去，過了一週行屍走肉的生活，下班不再等待另一個人的訊息，也不再其他有另一個人的假期，只是6年有好多習慣無法戒掉。」

▲遠距交往6年，男友最後仍把持不住。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

底下網友也怒轟渣男，「說是無心的，笑死，戴綠帽還有分深綠淺綠喔」、「請記住0次與無限次」、「我都不知道喝這楊枝芋露會醉？醉到讓人滾床單」、「我沒有出軌...只是忘了說分手」、「意外還會留下另一個女人的私密衣物？說謊不打草稿」、「這是老天爺要讓妳清醒的，早點知道早點結束」。