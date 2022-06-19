4度揪少女上摩鐵啪啪！戴套仍搞出「人命」　20歲男70萬換緩刑

▲桃園一名陳姓男子和15歲的小女友4度上摩鐵發生關係，導致少女懷孕，挨告後以70萬元換得緩刑。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名20歲的陳姓男子，2020年透過交友軟體認識當時年僅15歲的少女花花（化名），2人因此成為情侶關係。未料，陳男竟在2人交往期間，4度帶花花上摩鐵開房間，因此搞出「人命」，被花花母親發現怒告。挨告後，陳男被判有期徒刑7月，不過陳男事後以70萬元和花花和解，換得刑期得易科罰金與緩刑3年，並須服100小時之義務勞役。

起訴書指出，20歲的陳姓男子透過交友軟體認識年僅15歲的花花後，2人進一步成為男女朋友關係。不過陳男明知花花尚未成年，卻4度帶著她到摩鐵發生關係，儘管有做好安全措施，但還是導致花花懷孕。花花母親察覺花花懷孕後，也怒報警對陳男提告。

一審，法官審酌陳男明知花花為未成年少女，但他卻未能控制自己的性慾，和花花發生關係，對花花的身心健全、人格發展產生不良影響，衡量陳男犯後坦承犯行，並為某知名餐飲集團幹部，依與14歲以上未滿16歲女子性交等4罪，判處陳男應執行有期徒刑7月。陳男不服，上訴二審。

桃園地院審理後，衡量陳男事後以70萬元和花花達成和解，並已先支付23.5萬元，改判陳男緩刑3年，並須服義務勞務100小時。而原先7月刑期部分，則可易科罰金。