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鮭魚40年前才踏進壽司界　推手是「挪威人」非日本人！原因曝光

▲▼鮭魚,海鮮,握壽司,壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲鮭魚成為許多人心中的握壽司首選，料理起源並非來自日本。（圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／綜合報導

台灣消費者對鮭魚接受度高，還曾因許多人改名吃免費壽司的「鮭魚之亂」登上國際媒體版面。然而，把冰鮮鮭魚當作生魚片、握壽司的食材，聽起來像是日本人的點子，事實上，這道「日式料理」最初卻是挪威人在40多年前說服日本人，把鮭魚引進壽司界。

挪威海產推廣協會多年前調查指出，台灣是鮭魚喜好度第2高的亞洲國家，也是挪威鮭魚外銷亞洲的重要市場。挪威海產推廣協會在6月18日「世界壽司日」的前一天發布新聞稿，一項針對全球20個市場的調查顯示，有17個市場、64％消費者的首選是鮭魚壽司，也解釋了冰鮮鮭魚是如何在40年前闖進壽司界，並逐步發展成壽司料理的代名詞。

挪威海產推廣協會表示，雖然談到日式料理，全球各地消費者都會想到鮭魚壽司、生魚片、加州卷，但事實上這並不是擁有數百年歷史的日本主食，而是挪威人在1980年代推動「日本計畫」的結果。當時挪威人為了外銷鮭魚至日本，成功說服日本傳統派把冰鮮鮭魚結合500年歷史的壽司文化，不僅成功大量出口挪威水產品，也改變了日本人只吃熟食鮭魚的習慣。

文中提到，挪威作為海產出口國已有1000多年歷史，但鮭魚的養殖發展只有50多年，1970年代Ove與Sivert Grøntvedt兄弟在挪威特隆赫姆（Trondheim）外海峽灣成功養殖了世界上第一尾鮭魚，成果不斷擴大，最終造就了今天挪威「鮭魚之國」的品牌地位。全球大西洋鮭魚市場，有一半以上產量來自挪威。

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