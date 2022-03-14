富岡漁港點250元鮭魚生魚片「0油花」氣炸！　老饕推3種魚：才對味

▲這盤鮭魚生魚片你喜歡嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

記者李芷萱／綜合報導

你喜歡吃鮭魚生魚片嗎？有民眾近日到台東富岡漁港花250元點一盤鮭魚生魚片，不料上桌後發現鮭魚完全無油花，店家也沒有事前告知，「真的誠心奉勸，店家做生意要有良心」，引發網友熱議，「這我吃到會心情不好，雖然很便宜」、「一看就很難吃」，也有老饕指出，到東海岸漁港應該點在地食材才會對味。

原PO在《爆怨公社》指出，在富岡漁港點一盤要價250元的鮭魚生魚片，沒想到鮭魚竟然完全無油花，店家沒有事前告知，上菜也是叫小孩上，「想也知道客人就是喜歡吃鮭魚才會點純鮭魚，真的誠心奉勸，店家做生意要有良心！」

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該篇貼文掀起大批網友討論，「這我吃到會心情不好，雖然很便宜」、「一看就很難吃」、「有一種鱒魚肉色也是橘紅色」、「這尾應該是從俄羅斯拼了命游出來的」、「看起來像冷凍鮭魚...」、「目測體脂小於5%」、「全台灣的鮭魚生魚片都一樣，全都是進口的，關富岡什麼事」。

也有人好奇詢問原PO，當下怎麼沒有問店家？原PO則表示，「實在是因為環島在趕路，不想不愉快」。另外有老饕指出，「來東海岸吃生魚片，要選旗魚、鮪魚或三點鰹才對味。現在這個季節芭蕉旗魚開始肥美」，「生魚片只推東港跟後壁湖，新鮮還便宜」。

▲原PO不滿店家沒事先告知。（圖／翻攝自爆怨公社）