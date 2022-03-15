俄烏戰爭波及鮭魚！網購目前貨源穩定　部分不排除隨貨量減少調漲

▲俄烏戰爭也衝擊到鮭魚進口。（圖／Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

俄烏戰爭領空封閉，讓鮭魚進口受阻，衝擊供給，就有連鎖迴轉壽司一度下架鮭魚生魚片，日前才又恢復供應，引發另類「鮭魚之亂」。而最近想買鮭魚回家料理的人，網購業者表示目前貨源穩定，且有促銷活動，消費者不用擔心買貴，但也透露未來不排除隨貨量減少而有一波漲幅。

熊媽媽買菜網指出，目前供貨商貨源穩定，短期內不會調漲外，本週開始力推鮭魚不抗漲，推薦鮭魚菲力200～250g買4送1，超值組特價699元；「熊媽媽優鮮選」居家防疫海鮮7件組，除了內含厚切鮭魚片，還有鱸魚菲力、白蝦仁、台灣鯛魚片、扁鱈，一整箱800元有找。另外，站上還有鮮凍智利鮭魚、嚴選中段厚切鮭魚、薄鹽鮭魚、煙燻鮭魚等各種鮭魚商品優惠促銷，提供消費者更多選擇。

▲鮭魚菲力5片超值組特價699元。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

遠傳friDay購物表示，確有部分供應商出現貨量不穩及延後到貨情況，少部分供應商也通知後續將調漲，為盡力維持價格平穩，除確保站上絕大部分鮭魚商品凍漲，也逆勢推促銷，像熱門的「小川漁屋」巨大厚切鮭魚6片裝，每片達450公克，特價1,250元；「愛上海鮮」冰鮮極品生魚片任選6包組，特價不到900元；鮭魚頭沙茶火鍋3包裝，特價也只要888元。站上愛買旗艦館3月底前也針對包含冷凍鮭魚切片在內指定水產品，消費滿千現折100元。

▲「小川漁屋」巨大厚切鮭魚，6片裝特價1,250元。（圖／遠傳friDay購物提供）

生活市集站上販售超過50種鮭魚商品，觀察近一週關鍵字搜尋成長7倍，其中以鮭魚切片、煙燻鮭魚最受喜愛，目前供應廠商表示貨源尚穩定，價格部份隨年後物價調漲有小幅上調，未來不排除隨貨量減少再有一波漲幅，現搭配全站天天折扣活動，商品最低打73折加上回饋最高5%，每人不限採買數量。另外，蝦皮購物觀察站上鮭魚商品皆有庫存，其中上野物產、鮮綠生活兩店家領取優惠券使用後，全店消費滿額折50元外，3/18再享蝦券85折起。