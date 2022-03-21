去野柳吃鮭魚生魚片　一人份「送來只有7片」金額曝光盤慘了！

▲原PO去野柳吃生魚片，結果7片要250元。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣有許多漁港、臨海的風景線，玩海線自然少不了品嚐海鮮。就有網友跑去野柳吃海鮮，點了一人份的鮭魚生魚片，結果一上桌就傻眼，因為一份250元只有7片，忍不住上PTT的Gossiping板上問卦，「生魚片250很盤嗎？」底下也一片喊扯，「這樣寧願去吃迴轉壽司= =」、「盤子你好」、「這我一定退。」

這位網友文中表示，他跑去野柳吃海鮮，點了一人份的鮭魚生魚片，接著貼出照片，只見送來是7片，但價格讓他驚呆，「7片賣250塊，菜單原本寫200（元），說是漲價了，這樣有很盤嗎？」原PO還抱怨，「說到盤，上次去吃的生魚片有冰沙口感，店家生意不好把魚肉重覆冷凍，那次也很盤。」

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▲原PO不禁覺得自己很盤。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，留言處也忍不住開噴，認為就算現在鮭魚缺貨，也不至於這麼貴，「這樣250？太貴了吧」、「店家應該會讓你把盤子帶回家吧」、「250（元），應該包含那個玻璃盤的價格」、「有錢真好」、「漲價不改菜單是坐地起價嗎」、「醬油50、哇沙米50、擺盤50、生魚片100（元）而已」、「現在蘿蔔很貴嗎」、「盤不盤不知道，但真的笑死。」

還有人表示，「吃迴轉壽司250（元）可以吃半飽了。」讓原PO也不禁直呼，「你這樣講害我覺得真的很盤了，我吃十盤就飽了。」也有網友紛紛貼出自己去吃生魚片的照片，「店面的差很多，上次這樣吃$270」、「最近鮭魚在批發市場價格就以前的兩倍，附上我今天吃到的，150塊錢」、「我這一盤也250（元）。」

▼不少人也貼出自己去吃生魚片的分量跟價格。（圖／翻攝自PTT）