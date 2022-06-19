先酸「台灣活在平行時空」！醫再駁無敵星：多次感染後遺症不小

▲蘇一峰示警，感染不是一次就結束。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在這波本土疫情中，台灣陸續傳出無敵星星失效個案，胸腔科醫師蘇一峰先前引用丹麥研究強調，重複感染真的會發生，並酸「活在平行時空的台灣」。他今（19）日再發文，認為個人再守一陣子仍然是利多，因為感染不是一次就結束，多次感染後遺症不小。

蘇一峰11日先在臉書說，丹麥於研究蒐集1739位在60天內發生重複感染的個案，其中有263位有詳細的病毒基因分析，研究結果顯示，140個個案先感染Delta之後BA.2、47個個案先BA.1之後BA.2、30個個案先Delta之後又感染Delta、17個個案重複感染BA.1、3個個案重複感染BA.2。南非科學家更發現10.5萬例疑似再感染Omicron，許多病人經歷第三次感染，「當國外都在強調會重複感染，卻只有台灣在強調感染會有『無敵星星』，台灣價值無敵星星，活在平行時空的台灣。」

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▲醫師認為，個人再守一陣子仍然是利多。（示意圖／記者李佳蓉攝）

蘇一峰今日再指，就目前資料看起來，個人再守一陣子仍然是利多，「因感染不是一次就結束，多次感染後遺症不小。」且他說，越後面出現的變種株，感染後產生的抗體能防守更多的病毒株，越後面研發的疫苗也越有效，再次打臉早染疫早有無敵星星的觀點。

網友看完PO文也無奈留言，「沒有無敵星星一直重覆感染，共存的殺傷力太大了」、「沒有群體免疫，只有群體共存至天荒地老」、「可是防不住，已經先感染了」、「疫苗跑太慢了」、「哭哭 說好的群體免疫呢」、「沒有無敵星星沒有群體免疫，只能夠小心防疫顧好自己」。