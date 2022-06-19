長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手

▲護理師揭長壽悲歌。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

面對生病的家人，大部分的人都會醫師盡力挽救，有的是捨不得放手，也有一些是不願意放手。就有臨床護理師發文，指出她照顧的一位快百歲的老人家，身上有3～4個俗稱「壓瘡」的大洞，但家屬連壓瘡怎麼來的都不清楚，平時就是請看護照顧，只會當口頭孝子，讓她不禁直嘆，「愛他的話請放手」。

「我是護理師，我有話想說。」女網友文中貼出壓瘡的照片，「這是長在人的骶骨上的一個第4期壓瘡，深到快可以用手赤裸裸摸到人骨的那種喔！」形成的原因，則是因為病人長期躺同一個姿勢，皮膚組織被壓到沒有足夠的血液流動，肉就直接在人體上壞死腐爛，「能想像這種有多痛嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到傷口，護理師光想到就覺得疼，「每一次換藥的時候根本是折磨吧！傷口乾燥就每天換一次痛一次」，如果會流湯、都是膿，每8小時就得換一次藥，敷料髒了、濕透的話又要再換一次，「一個90幾快100（歲）的老人家身上，可以有3、4個這樣（的）洞」，這讓她忍不住直呼，「有時候真的不懂家屬，到底是怎麼把一個人用成這樣？」

▲壓瘡若未及時處理，恐惡化為敗血症，甚至昏迷、死亡。（圖／三軍總醫院提供）

講到家屬她更火大，「只會說『我有請看護啊！我怎麼知道！』所以自己的爸媽身體破那麼大一個洞都不知道，從來沒有去確定過關心過爸媽的狀況，只會做口頭孝子，以為有付錢就可以很了不起。」但當老人家臨終了，送到加護病房，這些家屬卻死不放手。

「把爸媽一直丟在加護病房也不管，東西沒了就買過來，沒缺就都不來探病，請問都不會心疼自己爸爸媽媽嗎？」她表示，有些病人已經沒有意識，只靠呼吸器維生，躺在床上一點反應都沒有，只是吊著一條命而已，「勸說撤維生，讓老人家順順的走也不願意；病人終於病況穩定了，但依賴呼吸器無法拔管，請他們找要自費的呼吸治療中心又不願意。」

她可以同理家屬要離去，心中不捨的心情，「我自己也有父母在，我也會捨不得，但也請大家多多想一下父母的處境，放手，不代表是你害死家人，只是可以讓家人少承受一些接受無效醫療的痛苦。」護理師也說，如果家屬有簽DNR（不施行心肺復甦術）的話，希望大家可以尊重病人想法。

「看過太多病人還清醒，想要DNR，但家屬不給，所以在病人走之前，白白承受了很多不必要的痛苦，臨終也走得很難看。」她強調，當醫護人員提起DNR或撤維生時，都已是經過很深入、謹慎的評估，「有時候放手也是對家人的一種愛，希望有一天大家都能懂這個道理。」