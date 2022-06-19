　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「買二送一」卻收3碗錢！網見布條5字酸爆　魏姐包心粉圓回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社） 

▲店家掛著的布條寫「活動開始囉」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「魏姐包心粉圓」相當有名，近來更推出買二送一的優惠吸引客人消費。不過，就有一名女網友發文表示，日前她一看到店家貼出「買二送一」的布條，她便跟著排隊買了三碗，怎料，最後卻被收三碗的錢，因為「老闆說活動還沒開始」。文章曝光後，底下一票網友怒喊拒買，店家也在粉專回應了。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到她昨天去羅東夜市逛逛，正巧經過「魏姐包心粉圓」，而店家門口就掛著大大的布條，寫著「凍起來！疫下去！防疫買二送一優惠活動開始囉」。看到這樣的優惠活動，她也跟著排隊並買了三碗，怎料店家結帳時，卻收了三碗錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲說好買二送一卻被收了三碗的錢。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO當下感到不解，於是指著布條詢問，結果老闆卻說買二送一的活動還沒開始。聞言，原PO起初雖想拒買，但因為已經和家人說好，也問好要吃什麼了，所以點了也就付錢了，「而且他們是先付錢才取餐」。

貼文曝光後，底下一票網友傻眼表示，「這種行銷手法我不行」、「以後看到魏姐包心粉圓拒吃」、「還沒開始為什麼不收起來，或者寫活動日期」、「以後拒買吧，最討厭這種廣告不實的」、「活動還沒開始拉什麼布條」、「還沒開始就不要掛，騙人排隊」、「上面寫『活動開始』囉」、「開始囉還沒開始，笑死」。

對此，「魏姐包心粉絲團」則透過粉專回應，「抱歉，由於POS機設定有問題，礁溪店、林場店、蘇澳休息站等店活動已開始數日，唯夜市一店的POS機有問題一直設定不上，才無法實施」，他們會先將夜市的布條暫時取下，待POS機設定好再開始，「大家沒有拿到贈品的，對不起請憑發票，我們一定補送」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／魏姐包心粉絲團）

▲店家回應。（圖／翻攝自Facebook／魏姐包心粉絲團）

事後原PO也補充，後來她看了官方粉絲團和留言後，才知道買二送一是送其他品項，問題是「店面上沒有任何其他說明」，詢問店員也沒說有仙草和愛玉，只說活動未開始，所以她才會感覺很差。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡　「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子　購物也能很時尚

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手
陸生淚謝台灣恩情　「我一定回來看妳」逼哭13萬人
8死輪胎行花束排到隔壁　卡片內容超淚崩
Netflix影集驚傳死亡車禍！　2演員當場慘死
被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母　也是千萬富豪
Ella生日還要工作「Selina、田馥甄突現身」　當場感動
重機騎士逆撞機車1死1重傷　他等紅燈嚇到「抖一下」
林襄泡湯「浴衣滑落」影片瘋傳！　網嗨喊：看到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩衝5.9億　「4星座、4生肖」財運旺翻天

長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手

午後雷雨擴大時間曝　颱風季將登場

「買二送一」卻收3碗錢！網見布條5字酸爆　魏姐包心粉圓回應了

先酸「台灣活在平行時空」！醫再駁無敵星：多次感染後遺症不小

小心荷包失血！　這管道催繳國道通行費「是詐騙」 　

「長榮城市觀光馬拉松」10／23開跑！每跑1公里就送100哩程

獨／高教「死亡交叉」出現了！大一生未來估年減2900人

獨／少子化海嘯「國小生年少2萬人」　118學年學生數估跌破百萬

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

硬要邀請巨大哆啦A夢進家門　臘腸賣力拖：別這麼客氣嘛～

泰巨蟒對貓「死亡纏繞」　工人驚險救援助牠脫困

威力彩衝5.9億　「4星座、4生肖」財運旺翻天

長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手

午後雷雨擴大時間曝　颱風季將登場

「買二送一」卻收3碗錢！網見布條5字酸爆　魏姐包心粉圓回應了

先酸「台灣活在平行時空」！醫再駁無敵星：多次感染後遺症不小

小心荷包失血！　這管道催繳國道通行費「是詐騙」 　

「長榮城市觀光馬拉松」10／23開跑！每跑1公里就送100哩程

獨／高教「死亡交叉」出現了！大一生未來估年減2900人

獨／少子化海嘯「國小生年少2萬人」　118學年學生數估跌破百萬

她點黑鮪魚下腹肉　店家2次都給赤身！怒批：沒良心想糊弄外行

四期教育成佛有你／若今晚闔眼不再醒　你準備好了嗎？

柯文哲主建興建金廈大橋　許智傑批萬萬不可：引狼入室的道路

男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！蛇行撞電桿引擎冒白煙

俄傳損失5萬兵力「傘兵大量傷亡」　普丁開除空降部隊指揮官

美股標普創疫情以來最大周跌幅　美銀給了3個關鍵買點

嬰幼兒BNT、莫德納該打哪款？疫苗效力高嗎？　4大重點QA一次看

每天上班「自慰」半小時！女導演實施超狂福利1年　讚嘆成效驚人

台積電股東數破137萬人創新高　小股民選「這一天」搶進買零股

康崔拉斯兄弟捕手同場　首打席擁抱感動一幕差點落淚

室友猛堆垃圾「宿舍果蠅狂飛」　男大生怕爆：他曾丟在別人床上

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

午後3地變天　雨區擴大時間曝

車停白線被開罰　警：斜停就違規

人夫討啪「10次被拒9次」無性生活4年　網曝真相

狂開罰單被投訴　他反嗆討卡爹賽

Novavax最快7月開打！「最好的新冠疫苗」6QA一次看

BA.4、BA.5可能已進來　醫籲做1件事

高教危機！大一生未來估年減近3千人

更多熱門

相關新聞

衣服橫躺「12男2女」！40分鐘後這一幕嚇壞他

衣服橫躺「12男2女」！40分鐘後這一幕嚇壞他

外來種害蟲「荔枝椿象」惡名昭彰，一名網友昨拿衣服穿時，赫然發現上面有14顆該蟲的卵，其中有12顆綠色、2顆粉色，結果40分鐘後更直擊「老大」孵化，嚇得他趕緊拿菜刀通通拍爆。

騎車跟麻雀相撞　她花5分鐘問一句話

騎車跟麻雀相撞　她花5分鐘問一句話

確診康復「中16種後遺症」　落髮量超恐怖

確診康復「中16種後遺症」　落髮量超恐怖

最強天選之人！她1人顧10確診　連篩2周都陰性

最強天選之人！她1人顧10確診　連篩2周都陰性

面試前告知沒經驗　他到了才被5字打槍

面試前告知沒經驗　他到了才被5字打槍

關鍵字：

魏姐包心粉圓羅東夜市爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

余皓然校花女兒挨酸「學校有錢就能進」！回應超高EQ

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答」

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面