「買二送一」卻收3碗錢！網見布條5字酸爆　魏姐包心粉圓回應了

▲店家掛著的布條寫「活動開始囉」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「魏姐包心粉圓」相當有名，近來更推出買二送一的優惠吸引客人消費。不過，就有一名女網友發文表示，日前她一看到店家貼出「買二送一」的布條，她便跟著排隊買了三碗，怎料，最後卻被收三碗的錢，因為「老闆說活動還沒開始」。文章曝光後，底下一票網友怒喊拒買，店家也在粉專回應了。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到她昨天去羅東夜市逛逛，正巧經過「魏姐包心粉圓」，而店家門口就掛著大大的布條，寫著「凍起來！疫下去！防疫買二送一優惠活動開始囉」。看到這樣的優惠活動，她也跟著排隊並買了三碗，怎料店家結帳時，卻收了三碗錢。

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▲說好買二送一卻被收了三碗的錢。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO當下感到不解，於是指著布條詢問，結果老闆卻說買二送一的活動還沒開始。聞言，原PO起初雖想拒買，但因為已經和家人說好，也問好要吃什麼了，所以點了也就付錢了，「而且他們是先付錢才取餐」。

貼文曝光後，底下一票網友傻眼表示，「這種行銷手法我不行」、「以後看到魏姐包心粉圓拒吃」、「還沒開始為什麼不收起來，或者寫活動日期」、「以後拒買吧，最討厭這種廣告不實的」、「活動還沒開始拉什麼布條」、「還沒開始就不要掛，騙人排隊」、「上面寫『活動開始』囉」、「開始囉還沒開始，笑死」。

對此，「魏姐包心粉絲團」則透過粉專回應，「抱歉，由於POS機設定有問題，礁溪店、林場店、蘇澳休息站等店活動已開始數日，唯夜市一店的POS機有問題一直設定不上，才無法實施」，他們會先將夜市的布條暫時取下，待POS機設定好再開始，「大家沒有拿到贈品的，對不起請憑發票，我們一定補送」。

▲店家回應。（圖／翻攝自Facebook／魏姐包心粉絲團）

事後原PO也補充，後來她看了官方粉絲團和留言後，才知道買二送一是送其他品項，問題是「店面上沒有任何其他說明」，詢問店員也沒說有仙草和愛玉，只說活動未開始，所以她才會感覺很差。

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