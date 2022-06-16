最強天選之人！她1人顧10確診　連篩2周都陰性：我每天都活跳跳

▲一名照護員分享她處在確診者聚集的室內空間，卻連篩2周都幸運陰性。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

本土確診數突破300萬，甚至有些人已二次染疫，不過就是有所謂「天選之人」，像是吃了無敵星星有不會染疫的體質。一名照服員就分享自身經歷，表示她一個人照顧10確診者兩星期，「快篩還是1條線」，讓網友直呼地表最強。

一名機構照護員在「爆怨公社」曬自己快篩陰性的照片表示，她5月30日被調去照顧長照機構的確診者，一次照顧10人，每天早8到晚8，與確診者相處長達12小時，但連篩了兩周都是陰性。

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原PO說，每天護理師看到她的第一句話都是「妳還在喔？」「妳是天選之人哦？」讓她笑回，「我每天都活跳跳！」反而是其他同事，進來一天就確診了，而她一連篩到6月14日，都呈現1條線。

超狂體質讓網友直呼根本是百毒不侵的天選之人，「好強，根本葉問一打十」、「辛苦了」、「謝謝你們」、「祝福妳一直當天選之人」、「祝福你身體健康頭好壯壯！」、「你的抗體超強的」、「保護自己的措施要確實！辛苦嘍！」

有網友分享自家狀況，「我妹妹一家8人，全家7人中獎，我妹妹都沒事，一人照顧7人 每天住一起！」還有人以自身經驗表示，她自己連篩54天陰性，到第55天才看到2條線，提醒原PO別掉以輕心。