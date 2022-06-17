衣服橫躺「12男2女」　40分鐘後這一幕嚇壞他：得全家滅口

▲12顆淡綠色的卵為初產，2顆粉色則是快孵化的狀態。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

外來種害蟲「荔枝椿象」惡名昭彰，一名網友昨拿衣服穿時，赫然發現上面有14顆該蟲的卵，其中有12顆綠色、2顆粉色，結果40分鐘後更直擊「老大」孵化，嚇得他趕緊拿菜刀通通拍爆。

男網友昨在「爆怨公社」提到，這件衣服大約兩周前收進衣櫃的，晚上7點半洗澡完剛要穿上，就看見荔枝椿象的蹤跡，還生了「12男2女」。

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他接著驚呼，「還好穿前有發現，剛剛8時10分大女兒孵化了，我是要等全家出來一起殺，還是原地壓爆。」

對此，網友們紛紛笑回，「裝罐給孩子觀察，觀察完畢抄家滅族」、「要先讓他們團員一下嗎」、「大女兒挺可愛的」、「好像什麼香香豆」、「12條命耶」、「我以為是BB彈」、「前幾天剛燒過，燒的時候還會啵啵啵的爆開」、「我覺得椿象有強迫症，每次蛋都排得很整齊，看起來比較沒那麼噁心，如果是一整團亂七八糟的，感覺就超噁的」。

▲老大孵化了。（圖／翻攝自爆怨公社）

事後，原po透露結局，「我已經送大女兒跟未出生的去天堂了，刮下來放塑膠袋，用菜刀拍爆，殼超硬，汁液是綠色的。」同時，他也不忘強調，說男生女生是開玩笑的，「粉色是要孵化的。」

的確，荔枝椿象的卵初產時呈淡綠色，少數是淡黃色，之後會漸漸轉為黃褐色及灰褐色，等到要孵化時，又會變成紫紅色。

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