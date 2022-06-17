騎車跟麻雀相撞　人妻花5分鐘問牠一句話：我不能肇逃

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名人妻昨日（16日）在臉書PO文分享一段生活趣事，騎車外出時不小心與一隻麻雀相撞，因為不能肇事逃逸，所以她捧著麻雀問了5分鐘，「啊你還能飛嗎？」幸好最後麻雀似乎沒有大礙，很快就自行飛走了。

▲原PO騎車時與麻雀相撞。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，到底騎車上路跟鳥相撞的機率有多低，她16日在路上和一隻麻雀相撞，麻雀掉到身上，「基於媽媽教我不能肇事逃逸，所以我花了5分鐘的時間，一直不斷詢問牠，『啊你還能飛嗎？』就這樣待在原地，然後牠就飛走了，害我腦子裡大概閃過100萬種養麻雀的方法。」

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文章公開之後，吸引超過3000名網友按讚，大家紛紛留言表示，「現在麻雀越來越少了」、「妳真是個好人」、「不錯，負責」、「我也被麻雀撞過，但我是被麻雀肇事逃逸的受害者」、「我撞過3次鳥」、「妳還算不錯了，我有一次撞到超大隻小強，直接死命巴在我臉上」、「我撞到蜜蜂被叮，還引發過敏，直接跑去急診」。

如果在戶外遇到受傷的野鳥，究竟該如何處理，台北鳥會野鳥救傷中心曾在臉書PO文提醒，有些熱心民眾會將受傷的野鳥送到協會來，但要注意，運送過程中有2個重點，首先是墊料材質，因為鳥類會習慣性啄食，而且很難分辨什麼可以吃、什麼不能吃，尤其是剛出生的雛鳥，所以請不要在放置野鳥的容器底部放撕成條狀的紙張或衛生紙，否則可能會讓鳥因為誤食而無法吐出，最理想的墊料是捏皺的紙張或報紙，可以抓握又具有包覆感。

第二點要注意安置空間，台北鳥會野鳥救傷中心表示，鳥類的體型差異很大，所以選擇容器的時候也要留意，如果容器太大，會增加撞擊、搖晃跟受傷的可能，太小則容易受到壓迫，最理想的空間大小是比鳥的體型大一倍的紙箱，這樣最能讓野鳥有安定感，但不論選擇什麼樣的容器，千萬別忘了要保留呼吸孔，讓空氣保持流通的狀態。