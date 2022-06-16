面試前已告知「沒有經驗」　他到了才被5字打槍氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友在臉書PO文抱怨，今日（16日）一早去面試，明明事前已經告知自己沒有經驗，而且是二度就業，對方卻在他赴約之後才說「要有經驗的」，害他白跑一趟。文章公開之後，掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「這真的很幹」、「被叫去當炮灰的」、「人資需要人頭衝一下自己的業務啊，不然會被公司砍頭」。

▲原PO一大早去面試卻被打槍。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，16日一早去面試就被打槍，但他真的不懂，明明自己在收到面試通知前就已經告知沒有經驗，而且是二度就業，對方接受也給了面試機會，結果到場後竟然以「要有經驗的」為理由拒絕，白白浪費彼此的時間，害他七早八早起床只換來一場空。

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文章公開之後，吸引許多網友留言回應，大家紛紛安慰原PO不要灰心，繼續努力說不定可以找到更好的工作，「「這真的很幹」、「被叫去當炮灰的」、「人資需要人頭衝一下自己的業務啊，不然會被公司砍頭，不用放在心上，我也被當過人頭好幾次」、「演個戲讓上司看到自己有在做事，只是他演戲有薪水，你臨演連車馬費都沒有」、「既然是面試就表示不一定會上，機會還很多，加油」。

也有不少網友分享以前面試的奇葩經歷，其中一人說道，之前去桃園某電子廠應徵技術員，當天大概有50人到場，人資來了以後把他們從公司大門帶到面試場地，中途還要換證件、換拖鞋才能進去，一堆人換完花了半個小時，結果大家坐定之後，人資才說「不是念電子電機的人可以離開了」，當下心情真的只有「WTF（搞什麼、真他X見鬼了等意思）」可以形容。