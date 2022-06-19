只因信奉「新天地教會」！　中年男氣到持刀砍死前妻：她拋夫棄子

▲2020年新冠疫情爆發之初的大邱新天地教會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓於2020年2月新冠肺炎爆發之初，被宗教界視為異端的大邱新天地教會，由於其謊報信徒名單、隱匿活動地點，造成首波全國大流行。對此，一名49歲的盧姓男子近日氣憤徒手砍殺前妻，被捕後他向媒體記者控訴，因為妻子篤信新天地教會、拋夫棄子，在憤怒之餘才會痛下毒手。

根據韓媒《Nocut News》、《朝鮮日報》，盧姓男子於本月16日下午5時40分，在全羅北道井邑市北面的某一處店家，持刀砍殺前妻一家人，造成前妻慘死、小舅弟媳送醫後則停止呼吸心跳，小舅則是因重傷而無法恢復意識，事後盧姓男子逃離現場，在無法安撫內心的愧疚感下，才向鄰近居民坦承犯案。

警方接獲報案後，在犯案地點不遠處發現盧男的蹤跡，隨即便將他緊急逮捕。

全州地方法院井邑支院昨（18）日召開羈押前審訊，最後認為盧姓男子恐有逃亡串證之虞，因此決定羈押涉嫌殺人的盧男。

當盧男準備搭上護送車輛離開法院前，現場一名記者向他詢問殺人動機，「請問是不是妻子迷上新天地教會，因此拋夫棄子，您感到氣憤之餘將她殺害？」；對此盧男點頭表示，「是的，就是這樣。理由很類似。」

盧男補充表示，雖然已經與前妻辦妥離婚，不過卻是「假離婚」，事實上夫妻倆仍是同居狀態。

不過對於盧男將犯案動機歸咎於新天地教會，讓新天地教會感到非常憤怒，認為信教不該是淪為刀下亡魂、也不該成為殺人的理由。新天地教會18日在某基督教界媒體發表聲明，質疑現場部份媒體記者企圖引導兇嫌答話，以「信奉新天地教會」為由，為兇嫌適當合理化殺人動機。

新天地教會在在媒體聲明中問道，「難道就只是因為信奉新天地教會，所以即便將（被害人）殺死也沒關係嗎？」

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