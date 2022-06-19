　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

北橫公路出入門戶　百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌

▲桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌

▲桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區百吉休閒農業發展協會遊客中心、18日舉行揭牌。市府副秘書長邱俊銘表示，「百吉」緊鄰石門水庫與慈湖園區，為北橫公路出入門戶，在湳仔溝、石門水庫、阿姆坪等水域環繞之下，享有純淨的水源、豐富的生態，及絕佳的水岸風光，許多秘境景點，是戶外遊的好去處。

▲桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌

▲桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌。（圖／農業局提供）

▲桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌

農業局長郭承泉表示，市府連續兩年補助百吉休閒農業發展協會，種植金針花，第一期種植的多達10萬株金針花海於今年4月下旬起開放，短短幾個星期已吸引大批遊客前來觀賞打卡，儼然成為花東以外新的金針花賞花秘境。百吉休閒農業發展協會更因應賞花人潮，在遊客中心打造假日市集，致力推廣在地農特產品展售，匯聚北橫及石門水庫的觀光遊客，形塑百吉地區的另一大亮點。

▲桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌

百吉休閒農業發展協會理事長倪源昌表示，搭配今日揭牌典禮，現場除了美食攤位、農創產品市集和日常用品特賣會，更舉辦包含特色米食——赤米甜、左手香膏及香草盆栽製作等豐富有趣的農事體驗活動，並規劃農場及生態園區小旅行，由巴士接駁參加民眾遊覽百吉當地特色農園及景點。

百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，本次規劃遊程特別出動多位專業導覽員進行詳盡解說，期待大家在活動中獲得樂趣之餘，能更加認識百吉地區的在地生態與特色。

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
長壽卻折磨！阿公身上3大洞「深到快摸到骨」　護理師求放手
陸生淚謝台灣恩情　「我一定回來看妳」逼哭13萬人
8死輪胎行花束排到隔壁　卡片內容超淚崩
Netflix影集驚傳死亡車禍！　2演員當場慘死
被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母　也是千萬富豪
Ella生日還要工作「Selina、田馥甄突現身」　當場感動
重機騎士逆撞機車1死1重傷　他等紅燈嚇到「抖一下」
林襄泡湯「浴衣滑落」影片瘋傳！　網嗨喊：看到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

展現日治時期廁所美學　台南山上花園水道博物館百年馬桶現身

台東醫院及長照機構禁探病再延　長者及醫事人員開放施打第4劑

夏日防蚊大作戰！混合天然珍貴木料粉　驅蚊薰香塔自己DIY

北橫公路出入門戶　百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌

2022桃園熱氣球嘉年華湧入大量人車潮　市府籲搭接駁車

女車主霸占道路擋台電施工3個月　網推絕招「保證24小時內配合」

林智堅獲黨中央徵召參選桃園市長　張善政：沒太大感覺

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演批「社會安全網破洞」：里長知道沒通報

新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗

三和國小畢業生「敬親洗腳」傳愛　校長陳紹賓：實踐感恩好品德

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

硬要邀請巨大哆啦A夢進家門　臘腸賣力拖：別這麼客氣嘛～

泰巨蟒對貓「死亡纏繞」　工人驚險救援助牠脫困

展現日治時期廁所美學　台南山上花園水道博物館百年馬桶現身

台東醫院及長照機構禁探病再延　長者及醫事人員開放施打第4劑

夏日防蚊大作戰！混合天然珍貴木料粉　驅蚊薰香塔自己DIY

北橫公路出入門戶　百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌

2022桃園熱氣球嘉年華湧入大量人車潮　市府籲搭接駁車

女車主霸占道路擋台電施工3個月　網推絕招「保證24小時內配合」

林智堅獲黨中央徵召參選桃園市長　張善政：沒太大感覺

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演批「社會安全網破洞」：里長知道沒通報

新北海洋教育向下扎根　福連畢業生潛水放流九孔鮑幼苗

三和國小畢業生「敬親洗腳」傳愛　校長陳紹賓：實踐感恩好品德

柯文哲主建興建金廈大橋　許智傑批萬萬不可：引狼入室的道路

男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！蛇行撞電桿引擎冒白煙

俄傳損失5萬兵力「傘兵大量傷亡」　普丁開除空降部隊指揮官

美股標普創疫情以來最大周跌幅　美銀給了3個關鍵買點

嬰幼兒BNT、莫德納該打哪款？疫苗效力高嗎？　4大重點QA一次看

每天上班「自慰」半小時！女導演實施超狂福利1年　讚嘆成效驚人

台積電股東數破137萬人創新高　小股民選「這一天」搶進買零股

康崔拉斯兄弟捕手同場　首打席擁抱感動一幕差點落淚

室友猛堆垃圾「宿舍果蠅狂飛」　男大生怕爆：他曾丟在別人床上

河南村鎮銀行非法吸金！防取錢苦主「被紅碼」　股東公司多人被捕

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

地方熱門新聞

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

女車主霸佔道路擋台電施工　網推薦絕招

即／高雄楠梓1874戶停電　網哀號「快熱死」

林智堅參選桃市長　張善政：沒感覺

2022桃園熱氣球現人車潮　市府籲搭接駁車

彰化85歲阿嬤失蹤　今在彰濱海域尋獲遺體

彰化民眾解隔11天快篩還是陽　衛生局：傳染力不大

嘉義太陽能設備爆炸　電死畜牧場600頭豬

都更等20年　興隆整宅：住貧民窟

三和國小畢業生敬親洗腳　陳紹賓：實踐感恩好品德　

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

石門水庫收費　環湖路周邊民眾車輛放寬

嘉縣溪口600豬被電死電癱　種母豬250頭

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

更多熱門

相關新聞

少年殺人未遂遭通緝　戴著手銬衝下車逃脫

少年殺人未遂遭通緝　戴著手銬衝下車逃脫

新北市陳姓少年因殺人未遂案遭通緝，15日在桃園被巡邏員警查獲，押往新北地方法院歸案。沒想到少年趁著員警打開車內中控鎖時，直接衝下車逃跑。目前警方已經加派警力，並掌握其行蹤，全力追捕中。

即／通緝犯法院門口脫逃　警追緝中

即／通緝犯法院門口脫逃　警追緝中

高虹安酸林智堅找個「直轄市長讓自己好」　直言新竹市民很失望

高虹安酸林智堅找個「直轄市長讓自己好」　直言新竹市民很失望

林智堅戰桃園！　張善政：只要願意打拼、打造不一樣未來都歡迎

林智堅戰桃園！　張善政：只要願意打拼、打造不一樣未來都歡迎

民進黨選對會今登場　林智堅轉戰桃園最快下週三提名

民進黨選對會今登場　林智堅轉戰桃園最快下週三提名

關鍵字：

桃園百吉休閒農業遊客中心揭牌

讀者迴響

熱門新聞

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

余皓然校花女兒挨酸「學校有錢就能進」！回應超高EQ

愛吃冰…月經來痛爆？兩派網友戰翻　婦科醫「6個字解答」

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面