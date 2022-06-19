北橫公路出入門戶　百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌

▲桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌。（圖／農業局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區百吉休閒農業發展協會遊客中心、18日舉行揭牌。市府副秘書長邱俊銘表示，「百吉」緊鄰石門水庫與慈湖園區，為北橫公路出入門戶，在湳仔溝、石門水庫、阿姆坪等水域環繞之下，享有純淨的水源、豐富的生態，及絕佳的水岸風光，許多秘境景點，是戶外遊的好去處。

▲桃園百吉休閒農業發展協會遊客中心揭牌。（圖／農業局提供）

農業局長郭承泉表示，市府連續兩年補助百吉休閒農業發展協會，種植金針花，第一期種植的多達10萬株金針花海於今年4月下旬起開放，短短幾個星期已吸引大批遊客前來觀賞打卡，儼然成為花東以外新的金針花賞花秘境。百吉休閒農業發展協會更因應賞花人潮，在遊客中心打造假日市集，致力推廣在地農特產品展售，匯聚北橫及石門水庫的觀光遊客，形塑百吉地區的另一大亮點。

百吉休閒農業發展協會理事長倪源昌表示，搭配今日揭牌典禮，現場除了美食攤位、農創產品市集和日常用品特賣會，更舉辦包含特色米食——赤米甜、左手香膏及香草盆栽製作等豐富有趣的農事體驗活動，並規劃農場及生態園區小旅行，由巴士接駁參加民眾遊覽百吉當地特色農園及景點。

百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，本次規劃遊程特別出動多位專業導覽員進行詳盡解說，期待大家在活動中獲得樂趣之餘，能更加認識百吉地區的在地生態與特色。