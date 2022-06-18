民進黨選對會今登場　林智堅轉戰桃園最快下週三提名

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

距離年底大選只剩5個多月，民進黨推進選舉佈局，今（18日）下午3點將再開選舉對策委員會，確認新一波提名名單。其中，在桃園市、新竹市人選方面，可望徵召新竹市長林智堅、副市長沈慧虹，若是選對會達成共識，最快下週三（22日）就會正式提名。

民進黨選對會由黨主席蔡英文擔任召集人，成員包括副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界文教基金會副董事長洪耀福及黨祕書長林錫耀。惟據了解，林佳龍因另排定其他活動，目前請假。

對於跨區轉戰桃園市長一事，林智堅日前接受網路節目「官我什麼事」專訪時首度透露，他的態度是「球來了，我就接」，如同球場上每個人都被分配一個角色，不管是在牛棚做準備、在看台區當啦啦隊，他都會把角色扮演好，強調「我絕對是不會迴避 、直球對決的」。

此外，林錫耀、鄭文燦本週三已約詢前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾等有意角逐桃園市長者，鄭會後仍持續要求進行民調，並諷刺林智堅「空降」、「沒參選權怎麼得金牌」等語；而同被視為潛在人選的立委鄭運鵬，則數度表達「自己不能因提名被消耗」，強調支持黨中央的判斷，都會給予祝福。

至於新竹市部分，在蔡英文、柯建銘出手協調下，柯建銘子弟兵、行政院政務顧問鄭宏輝已表達願意「團結」尊重民進黨的佈局，如果黨基於北台灣整體佈局的考量選擇其他人選，「我也將完全尊重，盡心輔選」，讓沈慧虹出線明朗化。