肉販手指卡入絞肉機　消防人員緊急切割救出..僅2公分撕裂傷

▲桃園市王姓婦人18日中午在八德區大湳市場被絞肉機卡住右手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓婦人今天中午在八德區大湳市場豬肉攤工作時，不慎右手被絞肉機卡住，當時瞬間無法抽出右手，所幸緊急關掉開關，沒讓機器繼續轉動，但右手食指被緊緊卡住無法動彈，攤商趕緊向消防分隊求助，消防人員到場後，因絞肉機很堅韌，只好以圓盤切割機破壞絞肉機，順利讓王婦右手抽出送醫急救，所幸僅2公分撕裂傷，經過包紮止血後傷勢幸無大礙。

▲桃園市王姓婦人18日中午在八德區大湳市場被絞肉機卡住右手，消防人員小心翼翼切割絞肉機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德消防分隊指出，在八德區大湳市場豬肉攤工作的王姓婦人，今天中午操作絞肉機時，疑似未保持安全距離，右手不慎被捲入絞肉機台內，王婦反應還算快，趕緊按下斷電開關，但右手被卡住無法抽出，其中食指部分被緊緊卡住，痛得讓她哇哇大叫，老闆發現後趕緊打119求助。

大湳消防分隊人員到場後，因絞肉機無法分解開，緊急使用圓盤切割器破壞絞肉機，才讓王婦順利脫困送醫，據醫師指稱，王婦食指被絞肉機卡住，有2公分左右撕裂傷，經八紮止血後幸無大礙，王婦一臉驚恐，也對消防人員及時協助感激不已。

▲桃園市王姓婦人18日中午在八德區大湳市場被絞肉機卡住右手，消防人員以切割機破壞後，絞肉機分解成兩半。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王婦當時正在豬肉攤將客人購買的豬肉放入絞肉機，因未保持安全距離，她的右手食指被捲入，雖然她立即按下斷電開關，劇痛仍讓她發出慘叫聲，嚇壞攤商，想幫助她脫困未果，趕忙打119求助。

大湳分隊呼籲，操作攪拌機或絞肉機容易發生捲夾傷害，提醒操作時應注意不要將手接近入口，雙手與進口距離應保持15公分以上，15公分內屬危險區，作業時避免穿著寬鬆衣褲，取下身上非必要的配件（如圍巾、識別證等），遇食材阻礙，應使用壓料棒等輔助器具送料，切勿用收推進料，以免意外發生。

【更多新聞】

►桃園5歲童吃糖果噎到臉色慘白 巡警「哈姆立克」救回小命

►快訊／酒醉情侶代駕車上爭吵 妙齡女腹部中3刀...送醫不治

►桃園雙屍案兇嫌投案「恐留泰國受審」 檢：盡力遺返台灣受審