　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園5歲童吃糖果噎到臉色慘白　巡警「哈姆立克」救回小命

▲桃園市楊梅警分局員警17日下午在大成路上巡邏時發現婦人拍打5歲男童背部。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局員警17日下午在大成路上巡邏時發現婦人拍打5歲男童背部。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區1名5歲男童17日下午疑似吃糖果被噎到，當場臉色慘白，媽媽急忙以手拍背但男童卻沒吐出糖果，正當情況危急時，巡邏的楊梅警分局員警見狀查看，發現男童異狀後趕緊以哈姆立克法急救，男童瞬間吐出卡氣管的糖果，男童危機才及時解除，男童母親對於員警及時協助，救回孩子寶貴性命感謝不已。

▲桃園市楊梅警分局員警17日下午巡邏時以哈姆立克急救幫助5歲男童吐出氣管中糖果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局員警17日下午巡邏時以哈姆立克急救幫助5歲男童吐出氣管中糖果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，17日下午5時許，楊梅派出所警員楊銘德、郭彥廷巡邏經過楊梅市區大成路、楊新路口，發現1名婦人不斷拍擊5歲男童背部，原本以為是媽媽教訓小孩，但仔細查看男童臉色蒼白，疑似吞嚥糖果卡住氣管導致臉色慘白，員警停車協助，運用警察局常訓所學哈姆立克急救法，及時讓男童吐出糖果，郭姓員警則聯繫救護車到場支援，展現員警熱心為民服務精神。

▲桃園市楊梅區5歲男童吃糖果被噎住，員警協助吐出糖果後趕緊靠在媽媽身邊驚恐不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區5歲男童吃糖果被噎住，員警協助吐出糖果後趕緊靠在媽媽身邊驚恐不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局表示，警察人員平時常訓均有受過CPR、哈姆立克急救與AED等基礎急救訓練，希望趕在專業救護人員到達前，能先實施基礎急救，對民眾生命可獲得更多保障。員警於轄區巡邏主動發現民眾遭遇危難或需要，能在第一時間發揮警察積極助人精神，順利給予救治並協助通報，及時挽回民眾寶貴生命。

【更多新聞】

►連鎖商店掩護地下匯兌「還賣私菸」　一季營業額破千萬...8人落網

快訊／酒醉情侶代駕車上爭吵　妙齡女腹部中3刀...送醫不治

►桃園雙屍案兇嫌投案「恐留泰國受審」　檢：盡力遺返台灣受審

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
快訊／出戰新竹市長　沈慧虹發聲了
阿北開車到市場買蔥　車價曝光網驚喊：缺孫子孝順嗎
快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔
快訊／莊智淵直落三快打勝印度　晉級WTT挑戰賽男單4強
他抬頭看見「海嘯直衝眼前」　驚人影片曝光
50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋
快訊／新北民宅2樓起火！濃煙密布　警消急灌救
快訊／蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選新竹
快訊／三峽傳溺水意外！哥哥下水救弟弟　救起無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北三重民宅2樓起火！濃煙密布　警消急灌救

肉販手指卡入絞肉機　消防人員緊急切割救出..僅2公分撕裂傷

7人相約三峽釣魚...友失足男救人反溺水　警消尋獲無生命跡象

路人暴動了！50比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

獨／新車剛買里程破千...保桿裂輪胎破　自扮柯南發現驚天秘密

桃園5歲童吃糖果噎到臉色慘白　巡警「哈姆立克」救回小命

網購快篩酒精噴槍「竟是空包彈」　討不到退款...帳戶還被封鎖

輪胎行縱火8死！死因出爐...不再安排解剖　6／26告別式

還原恐怖現場！屋主報完警逆子就放火　唯一逃生機會：只有3秒鐘

「朱九」子被撞昏迷...轉送台中榮總　11惡棍落網殺人未遂罪送辦

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

邊緣柴犬進汪群坐好「想交朋友」　遭無視無辜臉求救：我好尷尬QQ

快訊／新北三重民宅2樓起火！濃煙密布　警消急灌救

肉販手指卡入絞肉機　消防人員緊急切割救出..僅2公分撕裂傷

7人相約三峽釣魚...友失足男救人反溺水　警消尋獲無生命跡象

路人暴動了！50比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

獨／新車剛買里程破千...保桿裂輪胎破　自扮柯南發現驚天秘密

桃園5歲童吃糖果噎到臉色慘白　巡警「哈姆立克」救回小命

網購快篩酒精噴槍「竟是空包彈」　討不到退款...帳戶還被封鎖

輪胎行縱火8死！死因出爐...不再安排解剖　6／26告別式

還原恐怖現場！屋主報完警逆子就放火　唯一逃生機會：只有3秒鐘

「朱九」子被撞昏迷...轉送台中榮總　11惡棍落網殺人未遂罪送辦

沈慧虹卸公務員身份戰竹市長　盼成為「堅定且溫柔的城市大家長」

有水窪！惡霸甩嘴邊肉「撞臉妙蛙種子」　網搶抓寶：壞了50收嗎？

鳳梨收到「醫護求救訊息」！　2天備齊1.1萬口罩捐出…暖舉推爆

「透明手機」Nothing phone (1)七月發布　簡潔背蓋超精緻

被傳不滿《營業中》剪輯！炎亞綸「我不那麼重要」：大家看得開心就好

助在地企業抗疫渡難關　台東祭振興紓困36項措施

體驗德國汽車文化「RACING on ART」　新普普風亞洲藝術展駁二登場

嫌老公窮「不能為她買衣服鞋子」　人妻離家3年挺孕肚現身求復合

快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔

拿莫．伊漾終於破游擊雨神魔咒　葉總怕延賽其實有B方案

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

竹科男偷拍2女同事洗澡　判賠220萬元

大尾鱸鰻演員「朱九」朱進新的兒子外出挺友被撞破頭

50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋

高帥工程師猝死王牌經紀人家　家屬將提告

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

輪胎行門口排滿花！民眾擺巧克力、娃娃悼念

輪胎行縱火8死！心碎爸腳穿焦黑藍白拖

即／情侶車上爭吵　女腹部中3刀送醫不治

更多熱門

相關新聞

斯亞難得PO「親姊弟合照」！

斯亞難得PO「親姊弟合照」！

斯亞（糖果）發跡自《我愛黑澀會》，精湛舞技讓人印象深刻，目前轉戰電商事業經營有成，私下也不時會和粉絲分享生活點滴，沒想到，她17日難得在社群網站PO出與親弟弟的合照，瞬間引來大批網友關注！

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

斯亞隆鼻被說N年「無P真貌現形」！

斯亞隆鼻被說N年「無P真貌現形」！

新竹市+10匡列60人　保母10多歲兒也確診

新竹市+10匡列60人　保母10多歲兒也確診

「童年神級糖果」遠足必備　眾陷回憶：粉是精華

「童年神級糖果」遠足必備　眾陷回憶：粉是精華

關鍵字：

5歲童糖果噎住巡警哈姆立克急救挽回小命

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

結婚11年每天抱抱！他驚覺「老婆1地方不對勁」

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面