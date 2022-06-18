桃園5歲童吃糖果噎到臉色慘白　巡警「哈姆立克」救回小命

▲桃園市楊梅警分局員警17日下午在大成路上巡邏時發現婦人拍打5歲男童背部。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區1名5歲男童17日下午疑似吃糖果被噎到，當場臉色慘白，媽媽急忙以手拍背但男童卻沒吐出糖果，正當情況危急時，巡邏的楊梅警分局員警見狀查看，發現男童異狀後趕緊以哈姆立克法急救，男童瞬間吐出卡氣管的糖果，男童危機才及時解除，男童母親對於員警及時協助，救回孩子寶貴性命感謝不已。

▲桃園市楊梅警分局員警17日下午巡邏時以哈姆立克急救幫助5歲男童吐出氣管中糖果。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，17日下午5時許，楊梅派出所警員楊銘德、郭彥廷巡邏經過楊梅市區大成路、楊新路口，發現1名婦人不斷拍擊5歲男童背部，原本以為是媽媽教訓小孩，但仔細查看男童臉色蒼白，疑似吞嚥糖果卡住氣管導致臉色慘白，員警停車協助，運用警察局常訓所學哈姆立克急救法，及時讓男童吐出糖果，郭姓員警則聯繫救護車到場支援，展現員警熱心為民服務精神。

▲桃園市楊梅區5歲男童吃糖果被噎住，員警協助吐出糖果後趕緊靠在媽媽身邊驚恐不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局表示，警察人員平時常訓均有受過CPR、哈姆立克急救與AED等基礎急救訓練，希望趕在專業救護人員到達前，能先實施基礎急救，對民眾生命可獲得更多保障。員警於轄區巡邏主動發現民眾遭遇危難或需要，能在第一時間發揮警察積極助人精神，順利給予救治並協助通報，及時挽回民眾寶貴生命。

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