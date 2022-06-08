驚險畫面曝！貨車後照鏡擊落路人　婦倒地不起...駕駛嚇傻

▲一名79歲吳姓婦人在北區西門、成功路口行人穿越道步行通過時，遭西門路左轉行駛的小貨車撞擊，婦人倒地後疼痛無法站起。（圖／翻攝自臉書翻轉台灣交通違規交流社團）

記者林悅／台南報導

網友在臉書社群PO出一段影片，位於台南市北區成功、西門路口發生車禍事故，1名婦人疑被貨車撞到倒地不起，網友直喊「快報警不要動她，怕造成二次傷害癱瘓」，台南市警五分局指出，該婦人被貨車照後鏡撞擊，倒地疼痛不起，送醫幸無大礙。

市警五分局警方指出，6月7日下午1時許，一名79歲吳姓婦人在北區西門、成功路口行人穿越道步行通過時，遭西門路左轉行駛的小貨車撞擊，婦人倒地後疼痛無法站起，現場熱心民眾協助報案救援，所幸婦人送醫後意識清楚並無大礙。

吳姓婦人在醫護人員到場後意識清楚，並發現腳踝、左肩及頭部有擦挫傷，所幸尚無生命危險；而53歲許姓男子駕駛的小貨車，則是左後照鏡擦撞到婦人，車輛並無受損，後續肇責有待交通分隊釐清詳細情形。

市警五分局交通分隊長林美羽表示，為避免車輛因A柱、B柱影響行車視線，駕駛人行經路口行人穿越道時，務必要放慢速度並停等左右察看，確認無行人或行人已安全通過後再行駛；另外，也提醒行人在穿越道路（口）時，要遵守號誌、注意路況並迅速通過；五分局再次呼籲所有用路人都應遵守交通安全規則，尤其駕駛人行經路口務必慢、看、停，共同維護安全的用路環境。