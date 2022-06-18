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桃園雙屍案兇嫌投案「恐留泰國受審」　檢：盡力遺返台灣受審

▲涉嫌在新北市土城區殺害李姓夫妻釀2屍3命的在逃主嫌王大嫌，本月9日犯案後搭小黃到桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌在新北市土城區殺害李姓夫妻釀2屍3命的在逃主嫌王大嫌，本月9日犯案後搭小黃到桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

涉嫌在新北市土城區犯下殺害經營人力仲介的泰國籍李姓夫妻在逃主嫌王大賢，潛逃回泰國後17日在父親陪同下於清邁向泰國警方投案，泰國警方初步偵訊時，王辯稱「人不是我殺的」，但泰國警方不採信，將繼續調查偵辦。此外，根據外電指稱，泰國警方17日召開記者會宣稱王會留在泰國受審，不會引渡回台灣，對此，桃檢表示，會請刑事局國際科透過管道，盡一切方法將王遣返回台接受偵訊。

▲涉嫌在新北市土城區殺害李姓夫妻釀2屍3命的在逃主嫌王大嫌，穿著紅色T恤進入桃園國際機場進入男廁後變裝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌在新北市土城區殺害李姓夫妻釀2屍3命的在逃主嫌王大嫌，穿著紅色T恤進入桃園國際機場進入男廁後變裝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，36歲在逃主嫌王大賢本月8日在新北市土城區涉嫌殺害經營人力仲介的泰國裔李姓夫婦，根據初步調查，王疑因金錢糾紛與李姓夫妻起相約談判，卻趁機以金屬鈍器殺害後，棄屍在李姓夫妻新買的BMW休旅車後座，9日凌晨開車到高鐵桃園站私人收費停車場棄屍，王再搭小黃到桃園國際機場，兩度變裝後潛逃回泰國。

▲涉嫌在新北市土城區殺害李姓夫妻釀2屍3命的在逃主嫌王大嫌，進入桃園國際機場變裝成白色T恤後到櫃檯報到準備出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌在新北市土城區殺害李姓夫妻釀2屍3命的在逃主嫌王大嫌，進入桃園國際機場變裝成白色T恤後到櫃檯報到準備出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據中央社綜合泰國外電報告，王逃回泰國後長達一周左右躲藏在山區，17日在父親陪同下在泰國清邁向警方投案，隨即被泰國警方從清邁帶到曼谷偵訊，但王在泰國警方初步偵訊時，辯稱「人不是我殺的」，警方不採信，將繼續調查偵辦。泰國警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）17日在記者會上表示，王嫌將留在泰國受審，不會引渡到台灣，甚至還親自訊問王嫌。

▲涉嫌在新北市土城區殺害李姓夫妻釀2屍3命的在逃主嫌王大嫌，進入桃園國際機場變裝成白色T恤後順利出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌在新北市土城區殺害李姓夫妻釀2屍3命的在逃主嫌王大嫌，進入桃園國際機場變裝成白色T恤後順利出境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局昨天召開記者會說明，專案小組研判第一現場在新北市土城區，經調閱數百支監視器，發現王大賢9日上午潛逃出境，已將相關案件資料經刑事局提供泰國警方，也派駐泰聯絡官與泰警進行專案會議，合作查緝。

▲刑事局國際科科長李泱輯昨天在記者會上說明，希望泰方能透過互助管道，將王嫌引渡回台受審。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲刑事局國際科科長李泱輯（左二）昨天在記者會上說明，希望泰方能透過互助管道，將王嫌引渡回台受審。（圖／記者沈繼昌翻攝）

刑事局國際科科長李泱輯昨天指出，以往台泰有合作成功引渡案例，本案王嫌與被害夫婦都有泰國籍，且李女在泰國家屬已提起殺人告訴，台泰都有司法管轄權，將持續透過司法互助管道與泰國政府協商，將王男引渡回台接受偵訊。

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