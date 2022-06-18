全國大南瓜比賽冠軍落這縣市！　與「史前巨鱷」等重巨瓜模樣曝

▲全國大南瓜比賽冠軍由來自桃園市觀音區農友陳榮富奪得，冠軍瓜和「史前巨鱷」400公斤差不多重量。（左圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）

記者戴上容／新北報導

「111年新北市全國大南瓜比賽」昨(17)日於淡水區農會中洲子倉庫圓滿完成，冠軍由來自桃園市觀音區的農友陳榮富奪得，冠軍瓜重達692台斤，和「史前巨鱷」400公斤差不多重量，巨大的體積，需要4人才能將其圍起，得獎南瓜今(18)日起於淡水漁人碼頭福容飯店、淡水區市民聯合服務中心及淡海輕軌紅樹林站等地展出。

▲創意組比賽，參賽者發揮想像力讓南瓜變身各種造型如蜘蛛，未來也將移至各點展出。（圖／記者戴上容翻攝）

全國大南瓜比賽已辦理多年，成為全台最具有指標性南瓜競賽之一，每次都吸引眾多農友報名參加，累積不少知名度與好口碑，比賽除有比大南瓜重量的「全國重量組」、還有激發想像力的「創意組」、選美的「品質組」及外觀、口感及甜度都要兼顧的「食用南瓜品質組」，每組都是競爭激烈，所有參賽的瓜都是農友們的心血結晶，也代表在地的農業實力。

今年度獲獎南瓜將在6月18至24日於淡水漁人碼頭福容飯店、淡水區市民聯合服務中心及淡海輕軌紅樹林站展出。今年大南瓜重量冠軍得主陳榮富表示，經過多年挑戰，終於在新北的全國比賽獲得冠軍，平常就有跟南瓜好手林建訓先生交流討論，一起精進大南瓜栽培技術，土壤肥沃度的掌握是比賽關鍵，加上電風扇幫大南瓜降溫，才能順利長大，非常開心幸運之神落在我這邊。

▲大南瓜重量冠軍得主陳榮富（圖／記者戴上容翻攝）

往年都拔得頭籌的大南瓜得主林建訓表示，今年雖然獲得亞軍，但仍是非常高興，有越來越多農友加入種植大南瓜的行列，這樣農友們才能互相交流經驗，未來更有機會種出破紀錄的南瓜。

淡水區農會總幹事高忠表示：「提供優質南瓜是我們淡水的堅持，感謝農業局多年支持農會，研發多款南瓜加工商品，創造南瓜全年經濟，也協助辦理大南瓜比賽，讓更多民眾知道我們淡水優質南瓜，同時也很感謝聯邦銀行贊助比賽獎金，讓比賽更加熱烈，增加農友參賽意願。」

▲大南瓜比賽競爭激烈，大南瓜秤重需要多人才能協力完成。（圖／記者戴上容翻攝）

農業局長李玟表示，農業局與淡水區農會透過辦理大南瓜比賽作為農友栽培技術交流的平台，也能提升新北南瓜知名度，輔導農會與在地業者推出多款創意料理，歡迎民眾到淡水賞瓜，享受蒔瓜好日子。