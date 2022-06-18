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逛好市多「一回頭錢包被偷走」　手法曝光！苦主炸樓：報警也沒用

▲▼好市多,Costco。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

貴重物品千萬別放在推車裡！一名男網友抱怨，昨（17）日逛好市多賣場時，好奇看洗碗機特展，怎料一回頭推車不見了，就連保冷袋也跟著消失，事後找遍整個賣場也完全不見蹤影。文章曝光後，引來一票網友狂+1，甚至有人錢包不見，「報了警也沒用說影帶看不到，無解，結案」。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》提醒，「現在在好市多買東西真的要小心，注意自己的推車！以前是偶爾發生推錯車，現在已經演變成集團竊盜了！」

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原PO先說明犯案手法，竊賊會先在賣場四面埋伏，等到對方專心挑選商品時，就會把推車給推走，偷取保冷袋、購物袋，以及最重要值錢的包包。

「因為我今天就遇到了！」原來原PO就是終極苦主，他氣憤表示，昨日在看洗碗機特展時，專心聽著銷售人員講解，不久後也有人圍過來聽，「還有人一直插話進來，讓銷售人員轉移注意力分身乏術，然後這些人離開後，我的推車就不見了！連帶上面的保冷袋也帶走。」

當下原PO四處尋找推車，無奈找了好多遍，就是沒看到推車裡的商品與保冷袋，萬幸的是，「還好沒有錢包，不然就虧大了！」

文章曝光後，釣出一票網友回應，「我們自己帶的自動傘也是，放在推車裡，一不注意直接被人推走，我們馬上去找，找到還說推錯，他家人自己推一台，裡面一大堆東西怎麼可能推錯，我們才剛進去裡面只有自動傘而已」、「也曾被推走，後來在賣場角落找到，猜想應該是想偷保冷袋裡有沒有現金、車鑰匙，如果遙控鑰匙被拿到停車場按一按，難保車上財物也有安全風險」、「天啊！以後保冷袋要來繡名字了」、「已結帳的藥品以後不能放保冷袋了」。

留言串中，有苦主哀號，「以前丟過錢包證件，報了警也沒用說影帶看不到，無解，結案」、「我有遇到一個阿姨整個包在推車上被拿走，在賣場裡在跟警察解釋情形」。

不過也有網友認為，「推錯也是有可能啦！我承認是我」、「其實我也推錯過，因為沒仔細看清楚，推一小段路才發現，趕忙去換回來」、「我也常推錯，但真的不是故意的，太專心在看商品了，回頭看到車推了就走」。

▼許多網友也遇到類似狀況。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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