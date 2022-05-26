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尪主動丟垃圾！人妻打開見「女生內褲」：上面黏黏的…崩潰了

▲內褲（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO在垃圾袋裡發現女用內褲。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

另一半突然做出反常行為一定要多加留意！一名人妻透露，老公近日突然主動去丟垃圾，她驚覺不對勁就打開來檢查，沒想到裡面竟有女性的貼身衣物，詢問後才知道對方是頂樓偷竊內衣褲的兇手，當場心碎不已，不知這段婚姻是否還要繼續下去。

原PO在臉書「靠北老公2.0」發文表示，她近日回家突然發現平時懶惰的老公一反常態，拿著一包垃圾準備出門丟掉，隨即發現有異，就叫對方把袋子打開來。未料竟發現裡面裝著一件內衣和女用內褲，且拿起來時還發現上面黏黏的，經質問之後得知，老公竟是跑到頂樓的曬衣間偷內褲。

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▲▼ 黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲原PO詢問後才知偷內褲惡狼是老公。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

原PO隨即想起房東先前曾傳訊息通知，最近經常有女性內褲遭偷竊，要他們小心一點，沒想到犯人竟是枕邊人。面對如此窘境，讓她不知道該如何是好，「他已經失業2個多月了，連房租都是我先付，連租房子都只能挑大學旁邊便宜的學生套房，這樣還要持續下去嗎？」

網友看到PO文後都無法接受，表示「這要看醫生了，夫妻一場帶他去吧！等他平穩些再考慮要不要離開。這樣的情形直接離開對妳比較不好，難免有危險」、「心裡有問題⋯原諒才是害了自己一生」、「放生吧」、「這行為也太變態了吧」。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

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