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制訂與倡導「SDGs」貢獻良多　哥倫比亞學者獲唐獎永續發展獎

▲▼唐獎永續發展獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。（圖／唐獎基金會提供）

▲今年唐獎永續發展獎得主，為來自哥倫比亞的國際知名經濟學家傑佛瑞•薩克斯。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

邁入第十年的第5屆唐獎永續發展獎得主今（18日）揭曉，曾任三屆聯合國秘書長特別顧問、現任哥倫比亞大學永續發展中心主任傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲獎，唐獎基金會表示，薩克斯教授是永續發展目標（SDGs）的制訂與倡導貢獻良多的國際知名經濟學家，唐獎肯定他在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及其所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動。

每2年一屆的唐獎，今年邁入10週年，從今天起到下週二（21日），每天上午透過記者會和網路同步直播，各揭曉一個獎項得主，依序頒發永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎，每個獎項可獲得5千萬新台幣獎金，包含1千萬元研究補助費，藉此延伸及推廣得主影響力及貢獻。

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今天上午頒發永續發展獎，由聯合國永續發展解決方案網路（SDSN）主席傑佛瑞•薩克斯獲獎，唐獎基金會指出，薩克斯教授身為國際知名經濟學家，不僅在債務危機、惡性通膨、減少貧窮等專業領域有開創性的研究成果，針對全球永續發展所面臨的複雜問題，更結合全球經濟、公共健康、公平正義與永續性等不同面向，提出開創性跨領域方法，協助永續發展成為一個可被學術研究及評量實踐的整合性領域。

唐獎基金會表示，在開創性跨領域方法方面，薩克斯教授曾在2002到2006年，代表聯合國秘書長安南主持聯合國千禧年計劃，主要任務是提出具體可行的行動方案來達成8項千禧年發展目標，計畫的顯著成效表明MDGs可藉由科學、技術及公共政策的最佳實踐來達成。

▲▼唐獎永續發展獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。（圖／唐獎基金會提供）

▲今年唐獎永續發展獎得主、來自哥倫比亞的國際知名經濟學家傑佛瑞•薩克斯。（圖／唐獎基金會提供）

而聯合國依據2005年9月特別會議建議，在2006到2015年間，針對非洲鄉村問題所制定的千禧年鄉村計劃，也是由薩克斯教授負責，此計劃選定衣索比亞等10個國家執行，10年計畫期間，不管是增加農業生產、減少幼童發育遲緩及降低嬰幼兒死亡率上都有可觀的成果，影響人數高達50萬人。其運用整合性鄉村發展來達成MDGs的模式，後續更被不少國家複製應用在減少貧窮的相關計畫中。

此外，在2015年通過的巴黎氣候協定上，薩克斯教授也有重要的參與。唐獎基金會指出，在全球氣候治理議題上，他一直是協助研議關鍵政策的重量級學者，聯合國永續發展目標及巴黎氣候協定，被讚許是全球要達成永續發展的兩個重要支柱，薩克斯教授在這兩個重要支柱中扮演獨特且關鍵性的角色。

唐獎基金會表示，薩克斯教授不論在學術領域、對世界領袖的建言、教育創新和全球永續發展推動與具體實踐上，均顯示其為具備人文關懷、有願景及具影響力的領導者，得獎是實至名歸。

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SDGs哥倫比亞唐獎永續發展獎傑佛瑞•薩克斯

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